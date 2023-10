Zachodzące na Marsie Słońce było przechwytywane przez inne maszyny w przeszłości. Poniżej widać obraz uchwycony przez łazika Spirit w 2005 r. Tu również widoczna jest niebieska poświata. Jeszcze niżej można obejrzeć zjawiska na obu planetach, gdzie dokładnie można dostrzec różnice.

Zdjęcie Zachód Słońca na Marsie przechwycony w 2005 r. przez łazika Spirit / NASA/JPL / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Zachód Słońca na Ziemi i Marsie. Wygląda to zupełnie inaczej / NASA/JPL-Caltech/MSSS/PDS/USGS/Damia Bouic / materiał zewnętrzny

Różnice mają wyjaśnienie

Dlaczego zachód słońca na Marsie jest niebieski i wygląda inaczej niż na Ziemi? Wynika to z różnic obu światów. Przede wszystkim Czerwona Planeta znajduje się dalej od naszej względem Słońca i dlatego dociera do niej mniej światła — około połowy tego, co do Ziemi. Następnie mamy duże różnice w atmosferach. Ta marsjańska jest bardzo rzadka (około 1 proc. naszej) i ma inny skład chemiczny, głównie z dwutlenku węgla, z niewielką ilością azotu i śladowymi ilościami tlenu.

Światło wchodzi więc w różne interakcje na obu planetach i to sprawia, że zachody Słońca na Marsie przybierają inne efekty wizualne względem tych, które możemy obserwować na Ziemi. Na Czerwonej Planecie oddziałuje ono z pyłem bogatym w żelazo wiszącym w atmosferze i powoduje rozproszenie czerwonego światła w ciągu dnia. Jednak o zmierzchu zostaje ono odfiltrowywane i to sprawia, że niebo przybiera barwę błękitnego chłodu.

- Kolory na Marsie wynikają z faktu, że bardzo drobny pył ma odpowiednią wielkość, dzięki czemu niebieskie światło przenika przez atmosferę nieco skuteczniej — wyjaśnia Mark Lemmon, naukowiec zajmujący się atmosferą z Uniwersytetu Texas A&M