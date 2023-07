Teleskop Jamesa Webba wykorzystuje światło podczerwieni do obserwowania wszechświata. Został on nazwany na cześć Jamesa Webba, drugiego administratora NASA. Badania koncentrują się przede wszystkim na obserwacjach odległych galaktyk w celu zrozumienia ich formowania się i ewolucji, rejestrowaniu pierwszych gwiazd powstałych po Wielkim Wybuchu czy badaniu obcych systemów planetarnych.

Rocznica rozpoczęcia pracy naukowej Webba

NASA od dzisiaj zaczyna trzydniową celebrację pierwszej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej Webba. Wydarzenie będzie poświęcone przede wszystkim upamiętnieniu pierwszego roku pracy Kosmicznego Teleskopu oraz podsumowaniu jego odkryć. W całych Stanach Zjednoczonych będą miały miejsce różne imprezy, zarówno stacjonarnie, jak i online.

Zdjęcie Oficjalnie pierwsze zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba / NASA, ESA, CSA i STScI / NASA

Webb jest największym, najpotężniejszym i najbardziej dopracowanym teleskopem kosmicznym, jaki kiedykolwiek wyszedł spod ludzkich rąk. Od czasu swojej działalności, czyli od momentu, gdy dostarczył nam pierwsze zdjęcie, nieustannie pokazuje nam zachwycające obrazy najdalszych galaktyk, szczegółowe widoki na atmosfery obcych planet oraz nowe spojrzenia na planety z naszego Układu Słonecznego.

Wydarzenie rozpoczyna się dzisiaj od opublikowania w Internecie najnowszego zdjęcia wykonanego przez Teleskop Webba. Mając na uwadze to, że nie zostało udostępnione od razu, możemy być pewni, że będzie równie zachwycające, jak poprzednie. Po otwarciu wydarzeń z okazji rocznicy Webba nastąpią bloki wywiadów z ekspertami, którzy pracowali bądź nadal pracują przy misji najpotężniejszego teleskopu kosmicznego w historii.

Jedne z najlepszych zdjęć Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

Jednym z najbardziej znanych, a moim zdaniem jednym z najbardziej zachwycających zdjęć wykonanych przez Teleskop Jamesa Webba jest obraz „Filary Stworzenia” w Mgławicy Orzeł.

Zdjęcie Formowanie się młodych gwiazd. Filary wyglądają jak łuki i iglice wznoszące się z pustynnego krajobrazu, ale są wypełnione półprzezroczystym gazem i pyłem i ciągle się zmieniają / NASA, ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI). / NASA

Zobrazowanie widmowej Galaktyki ukazanej w niesamowitych szczegółach.

Zdjęcie To zdjęcie zawiera dane zarówno z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a NASA/ESA, jak i Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA/ESA/CSA / ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee and the PHANGS-JWST Team; ESA/Hubble & NASA, R. Chandar Acknowledgement: J. Schmidt / domena publiczna

Odkrycie tajemnic Mgławicy Pierścień Południowy. Słabsza gwiazda w centrum tej sceny od tysięcy lat wysyła pierścienie gazu i pyłu we wszystkich kierunkach.

Zdjęcie Jaśniejsza gwiazda znajduje się na wcześniejszym etapie swojej gwiezdnej ewolucji i prawdopodobnie w przyszłości wyrzuci własną mgławicę planetarną / NASA, ESA, CSA i STScI / NASA

Znalezienie najstarszych galaktyk w historii.

Zdjęcie To zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ukazuje region badany przez Webb Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES). Obszar ten znajduje się w Ultragłębokim Polu Kosmicznego Teleskopu Hubble'a i wokół niego / NASA, ESA, CSA, and M. Zamani (ESA/Webb). Science: B. Robertson (UCSC), S. Tacchella (Cambridge), E. Curtis-Lake (Hertfordshire), S. Carniani (Scuola Normale Superiore), and the JADES Collaboration. /NASA

Najważniejsze odkrycia Teleskopu Webba

Wiele z opublikowanych wyżej zdjęć stanowi już niebywały dorobek w karierze Teleskopu Webba. Do innych ważnych odkryć zalicza się to, że dzięki temu, że widzi dalej i wyraźniej niż jakikolwiek teleskop dotąd, udało się zidentyfikować jedne z najstarszych galaktyk, być może starsze o 150 milionów lat niż najstarsze zidentyfikowane przez Hubble’a.

Co więcej, Webb jest w stanie zebrać na tyle dużo światła pochodzącego z obiektów we wszechświecie, że może zidentyfikować, z czego są zbudowane, oraz w jaki sposób się poruszają. Dzięki temu udało się zidentyfikować skład atmosfery egzoplanety WASP-39b znajdującej się około 700 lat świetlnych od Ziemi.

Webbowi udało się również uchwycić chmury na Tytanie, czyli jednym z księżyców Saturna, dzięki przechwyconym danym atmosferycznym z dziwnego księżyca.

Zdjęcie Zdjęcie ukazujące chmury na Tytanie, jednym z księżyców Saturna / NASA, ESA, CSA, Webb Titan GTO Team/Alyssa Pagan (STScI) / NASA

Zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba są udostępniane przez użytkowników na całym świecie i bardzo szybko zyskują na popularności. Nikogo zapewne to nie dziwi, ponieważ patrząc na te obrazy, nie można wyjść z zachwytu, jak szczegółowo przedstawione są poszczególne obiekty wszechświata. Oczywiście w zestawieniu brakuje wielu innych zdjęć, jednak te z 2022 roku wydają się być istotniejsze jeżeli chodzi o celebrowanie rocznicy działalności Webba.