Koszmar na orbicie. Kosmiczne śmieci prawie zabiły astronautów

Ziemska orbita pełna kosmicznych śmieci

Chociaż kierownictwo NASA zapewnia, że szczątki nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ISS, to jednak najnowsze informacje wskazują, że zaczynają się one mocno zbliżać do kosmicznego domu, dlatego agencja woli dmuchać na zimne. Ostatecznie stację oddalono o ok. 400 metrów od pierwotnej orbity.

To był trudny tydzień dla ISS. Oprócz kosmicznych śmieci, zagrożeniem dla astronautów były również problemy z rosyjskim statkiem Sojuz. Nastąpił w nim dramatyczny wyciek chłodziwa, prawdopodobnie w wyniku uderzenia maleńkiego meteorytu. Ta sytuacja pokazuje, że bliska przestrzeń kosmiczna staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem.