Sierpień będzie wyjątkowym miesiącem do oglądania zjawisk na niebie. Noce są jeszcze ciepłe, przez co obserwacja będzie niezwykle przyjemnym zajęciem. Dowiedz się, kiedy będzie warto wyjść na zewnątrz, aby podziwiać Superksiężyc.

Kiedy zobaczymy Superksiężyc w sierpniu?

Superksiężyc to dzień w roku, kiedy Księżyc w pełni jest w punkcie na swojej orbicie najbliżej Ziemi. Profesjonalna nazwa tego zjawiska to syzygijne perygeum orbity. Księżyc znajdzie się wtedy w odległości 363 774 km od Ziemi, czyli o 42 926 km bliżej niż podczas apogeum — momentu, gdy jest najdalej od naszej planety.

Zjawisko może robić duże wrażenie. Naukowcy szacują, że w tym momencie tarcza naszego satelity wydaje się większa nawet o 14 proc. i świeci jaśniej o 30 proc. Po raz pierwszy nazwano je Superksiężycem w 1979 roku, a jako jego autora podaje się Richarda Nolle’a.

W tym roku Superksiężyc będzie można oglądać wieczorem 19 sierpnia, a szczytowy moment pełni zobaczymy już o godzinie 20:28. Warto poświęcić swój sen i zobaczyć to zjawisko na własne oczy.

Jeśli jednak ominiemy zjawisko w sierpniu, możemy liczyć na powtórkę już miesiąc później. Kolejny Superksiężyc będziemy mogli zobaczyć na naszym niebie z 18 na 19 września o godzinie 2:34.

Kiedy występuje pełnia Księżyca? Co ile dni wypada?

Pełnia Księżyca to jedna z czterech faz, w jakiej ukazuje się nam nasz satelita. W tym momencie znajduje się on w pełnej opozycji do Słońca, po stronie przeciwnej do niego względem Ziemi. Jego tarcza jest w pełni oświetlona i przypomina koło.

Czas oczekiwania na pełnię wynosi 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 3 sekundy. Średnio możemy obserwować pełnię raz w miesiącu. Czasami może jednak wypadać nawet dwukrotnie w przeciągu 30 lub 31 dni. Rzadziej nie występuje w ogóle w ciągu miesiąca. Co kilka lat dzieje się tak w lutym. Ostatni raz sytuacja, kiedy pełnia nie wypadła w tym miesiącu, zdarzyła się w 2018 roku.