Arietydy, podobnie do wielu innych rojów meteorów, są pozostałościami po większym obiekcie. Naukowcy jednak nie doprecyzowali, o który dokładnie może chodzić. Pod uwagę brana jest asteroida (1566) Ikar oraz kometa 96P/Machholz.

Dlaczego Ikar i 96P/Machholz?

Ikar krąży po wydłużonej orbicie eliptycznej, oddalając się na 1,96 jednostki astronomicznej od Słońca, a potem zbliżając się do niego na odległość nieco ponad 28 milionów kilometrów. Tak ciekawa orbita wokół naszej dziennej gwiazdy sprawia, że podczas ruchu obiegowego asteroida naprzemiennie mocno się nagrzewa i ochładza. To może sprzyjać powstawaniu chmury odłamków, w które prawdopodobnie wlatujemy z naszą planetą każdego czerwca.

Kometa 96P/Machholz również posiada ciekawą orbitę. W momencie największego zbliżenia do Słońca, przelatuje w odległości 0,12 jednostki astronomicznej od gwiazdy. W tym czasie mocno się rozgrzewa i pozostawia za sobą sporo odłamków w postaci warkocza. Te podążają za nią wzdłuż całej orbity wokół Słońca, przecinając orbitę Ziemi. Z tego powodu również ona może być źródłem Arietydów.

Jak obserwować rój meteorów?

Arietydy nie należą do najaktywniejszych rojów meteorów. Ich obserwacje można prowadzić od 22 maja do 2 lipca, jednak to właśnie 7 czerwca dochodzi do maksimum aktywności Arietydów. Przy dobrych warunkach obserwacyjnych można zaobserwować nawet 54 spadające gwiazdy w ciągu godziny.

Do obserwacji Arietydów nie potrzeba żadnych lornetek ani teleskopów. Wystarczą gołe oczy skierowane ku górze, gdzie od czasu do czasu pojawią się meteory wylatujące z obszaru gwiazdozbioru Barana. Niestety jest to gwiazdozbiór, który wschodzi tuż przed Słońcem, zatem sam radiant Arietydów może być ciężki do zaobserwowania.