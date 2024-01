Meteoryt rozbłysł nad Berlinem. Kula ognia była widoczna też z Polski

Noc z soboty na niedzielę była z pewnością niezapomniana dla mieszkańców stolicy Niemiec. Nad Berlinem w okolicy godziny 1:30 rozbłysła kula ognia. Widowisko dostarczyła niewielka asteroida sklasyfikowana pod nazwą 2024 BX1. Meteoryt był na tyle mały, że dostrzeżono go dopiero na kilka godzin przed wejściem w atmosferę Ziemi.

Asteroida 2024 BX1 rozbłysła nad Niemcami

Meteoryt o nazwie 2024 BX1 miał tylko około jednego metra średnicy. Był więc na tyle mały, że zauważono go niedługo przed wpadnięciem do atmosfery Ziemi. Międzynarodowa Organizacja Meteorów (IMO) mimo to zdecydowała się na uruchomienie "alarmu dla obserwatorów", którzy nie zawiedli i dostarczyli do sieci własne nagrania nietypowego zjawiska.

