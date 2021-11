Mroczna bańka rozdziera mgławicę. Przerażający obraz z Hubble'a

Kosmiczny Teleskop Hubble'a znowu boryka się z problemami technicznymi, ale na szczęście astronomom udaje się wykonywać nim spektakularne obrazy. Najnowszy pokazuje nam, jak niesamowite rzeczy dzieją się w otchłani kosmosu, o których na co dzień nie myślimy, a nawet nie wiemy, że w ogóle istnieją.

Mgławica N44 jest tą jedną z najbardziej ciekawych. Ma ona średnicę 1000 lat świetlnych, znajduje się 170 tysięcy lat świetlnych od nas i jest częścią Wielkiego Obłoku Magellana. Jej środek wypełnia mroczna przestrzeń, która rozciąga się na 250 lat świetlnych. Mgławica wygląda tak, jakby coś rozdzierało ją od środka.

Astronomowie dokładnie nie wiedzą, jak to się dzieje, ale wcześniej pojawiła się koncepcja, że wiatry gwiezdne, wyrzucane przez masywne gwiazdy, mogły wypierać gaz ze środka "superbańki". Niestety, badania tego nie potwierdzają. Zmierzona prędkość wiatru w bańce jest znacznie mniejsza od tej, która mogłaby doprowadzić do powstania takiej dziury.

Zdjęcie Astronomowie dokładnie nie wiedzą, jak powstała ta mroczna przestrzeń / NASA / materiały prasowe

Inną możliwością jest działalność gwiazd. Jako że mgławica wypełniona jest takimi masywnymi obiektami, stare mogły kończyć żywot w gigantycznych eksplozjach, a rozszerzające się powłoki supernowych wyrzeźbiły kosmiczną jaskinię od środka.

Na to może wskazywać również ciemnoniebieski obszar w prawym dolnym rogu "superbańki". Jest on jednym z najgorętszych obszarów mgławicy i przestrzenią najbardziej intensywnego formowania się gwiazd. Oznacza to, że jest jednym z regionów, gdzie mogły eksplodować stare gwiazdy i wydmuchiwać gaz ze swojego otoczenia.