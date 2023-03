Naukowcy odkryli monstrualną czarną dziurę. Jedną z największych w historii

Supermasywne czarne dziury mogą się pochwalić masą wynoszącą kilka milionów czy nawet kilka miliardów mas Słońca, ale niektórym to jednak nie wystarcza i wtedy mówimy o ultramasywnych czarnych dziurach. To najmasywniejsze obiekty we wszechświecie o masie rzędu 10 do 40 miliardów mas Słońca, które zdaniem astronomów można znaleźć w centrum wszystkich dużych galaktyk, takich jak Droga Mleczna.



To jedna z największych znalezionych ultramasywnych czarnych dziur

Ich pochodzenie jest niejasne, ale część badaczy uważa, że powstały z ekstremalnego połączenia masywnych galaktyk miliardy lat temu, kiedy wszechświat był jeszcze młody. Jak dowiadujemy się z badania opublikowanego przez zespół Durham University na łamach magazynu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, naukowcy znaleźli właśnie jednego z takich olbrzymów. Znajduje się w galaktyce w centrum masywnej gromady o nazwie Abell 1201, oddalonej od nas o około 2,7 mld lat świetlnych i może się pochwalić masą ok. 33 miliardów mas Słońca:

Ta konkretna czarna dziura, która ma masę około 30 miliardów Słońc, jest jedną z największych, jakie kiedykolwiek wykryto i znajduje się na górnej granicy tego, jak duże, jak sądzimy, mogą teoretycznie stać się czarne dziury, więc jest to niezwykle ekscytujące odkrycie komentuje autor badań, dr James Nightingale.