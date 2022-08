Spis treści: 01 Pełnia Księżyca w sierpniu 2022. Kiedy i o której godzinie?

02 Pełnia Księżyca w sierpniu czyli Pełnia Zielonej Kukurydzy

03 Perseidy przykryte pełnią Księżyca w sierpniu 2022

04 Fazy Księżyca w sierpniu 2022

05 Pełnie Księżyca w 2022 roku. Co nas czeka?

Pełnia Księżyca w sierpniu 2022. Kiedy i o której godzinie?

Kiedy i o której godzinie będzie Pełnia Księżyca? Zjawisko będzie widoczne na nocnym niebie 12 sierpnia. Tarcza Księżyca osiągnie pełen blask o godzinie 3:36.

W związku z tą datą mogą pojawić się problemy z oglądaniem Perseidów. Popularna, letnia noc spadających gwiazd przypada bowiem na noc z 12 na 13 sierpnia. Dojdzie więc do sytuacji, że pomimo kumulacji roju Perseidów, przez intensywny blask Księżyca, będą one słabo widoczne na niebie.

Pełnia Księżyca w sierpniu czyli Pełnia Zielonej Kukurydzy

Sierpniowa pełnia posiada kilka innych nazw. Jedną z nich jest Pełnia Zielonej Kukurydzy. Nazwa ta wywodzi się od rdzennych Amerykanów. Zauważyli oni bowiem, że pełnia Księżyca w sierpniu jest zawsze wtedy, gdy kukurydza jest w pełnej fazie wzrostu, lecz nie jest gotowa do zbiorów.

Oprócz Pełni Zielonej Kukurydzy na sierpniową pełnię mówi się, że to Czerwona Pełnia, Zbożowa Pełnia lub Pełnia Księżyca Jesiotrów. Ostatnia nazwa pochodzi od tego, że w sierpniu w okresie pełni łatwiej jest łowić jesiotry.

Perseidy przykryte pełnią Księżyca w sierpniu 2022

Perseidy są kawałkami materii, która odpadła z komety Swifta-Tutte’a . Są najbardziej widocznym rojem meteorów w sezonie letnim. Tegoroczny zawiera w sobie kawałki komety, które odpadły z niej 30 lat temu. Widoczne są one na niebie od 17 lipca do 24 sierpnia.

Największe natężenie następuje natomiast od 9 do 14 sierpnia. Co roku największy pokaz "spadających gwiazd" ma miejsce w okolicach 12-13 sierpnia. Tym razem jednak Księżyc nieco pokrzyżuje plany.

Nawet jeśli uda nam się przystosować warunki do idealnego oglądania, możemy nie zauważyć takiego natężenia spadających gwiazd jak w latach poprzednich. Nie chodzi tu już o zachmurzenie, a o Księżyc będący w pełni. Astronomowie informują natomiast, że po pełni Perseidy nadal będą widoczne na niebie. Nie osiągniemy natomiast już wyniku 100 kawałków widocznych w ciągu godziny.

Fazy Księżyca w sierpniu 2022

Fazy księżyca w sierpniu są podobne do wszystkich innych w ciągu roku. Jednak przez superksiężyc, pełnia w tym miesiącu jest dłuższa niż poprzednie. Oficjalnie rozpoczyna się 11 sierpnia i trwa do 13 sierpnia. Wtedy to widoczność księżyca osiąga ponad 95%. Najlepiej jednak wstrzymać się z podziwianiem gwiazd między 10 a 14 dniem sierpnia. Przed i po tym terminie mamy większe szanse na ujrzenie roju Perseidów.

Pełnie Księżyca w 2022 roku. Co nas czeka?

Sierpniowa pełnia jest wyjątkowa nie tylko ze względu na swoją datę. Jest ona trzecim w tym roku superksiężycem , a tarcza satelity wydaje się większa i jaśniejsza. Średnio sytuacja taka ma miejsce raz w roku.

Kolejne pełnie Księżyca w 2022 roku nastąpią:

10 września o 11:58,

9 października o 22:54,

8 listopada o 12:02,

8 grudnia o 5:09.

Listopadowa pełnia, nazywana Pełnią Mroźnego Księżyca również będzie połączona z inną atrakcją astronomiczną. Księżyc 8 listopada osiągnie pełnię, jednocześnie przechodząc całkowite zaćmienie.

