Naukowcy sugerują taki pomysł od dłuższego czasu, szczególnie że sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) znalazła setki księżycowych "świetlików", czyli miejsc, w których sufit tunelu lawowego się zawalił i stworzył naturalne "wejścia". Same tunele powstały prawdopodobnie podczas przepływów lawy, a z uwagi na małą siłę grawitacji mogą osiągać szerokość nawet kilkuset metrów, więc teoretycznie się idealne do zamieszkania. I Chińczycy postanowili to sprawdzić, informując niedawno o planach wysłania na miejsce zrobotyzowanego systemu eksploracji tuneli. Będzie się on składał z głównej sondy wyposażonej w koła lub stopy oraz towarzyszących jej pojazdów pomocniczych, które przeprowadzą rozpoznanie i pomogą w komunikacji oraz "wsparciu energetycznym".

Księżycowy wyścig trwa

Państwo Środka nie jest jednak jedyną zainteresowaną stroną, bo swoje badania prowadzą również inne agencje kosmiczne, a w jedne z nich zaangażował się nawet polski naukowiec, dr inż. Marcin Chwała z Katedry Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. O wynikach jego prac prowadzonych wspólnie z prof. Goro Komatsu z Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara i dr. Junichim Haruyamą z Japońskiej Agencji Kosmicznej możemy przeczytać w publikacji zatytułowanej "Structural stability of lunar lava tubes with consideration of variable cross-section geometry".

Astronomią interesowałem się od najmłodszych lat i nawet przez jakiś czas studiowałem na tym kierunku. Ostatecznie wybrałem naukę i pracę na PWr, ale ta tematyka pozostała mi bliska. W 2017 r. podczas wyjazdu naukowego poznałem we Włoszech prof. Goro Komatsu, który prowadził kurs związany z geologią planetarną i omawiał m.in. zawaliska księżycowe. Bardzo mnie to zaciekawiło, tym bardziej, że okazało się, że te kwestie są bardzo słabo opisane. możemy przeczytać w wypowiedzi badacza na stronie Politechniki Wrocławskiej.

Zdjęcie Zawalisko na obszarze morza spokoju (Mare Tranquillitatis) uwiecznione przez orbiter księżycowy LRO. / NASA/GSFC/Arizona State University / domena publiczna

To odpowiedź na zagadki powstania Układu Słonecznego

Dr inż. Marcin Chwała, opierając się na danych pozyskanych przez sondy kosmiczne badające powierzchnię Księżyca i z ziemskich odpowiedników jaskiń księżycowych, np. jaskini lawowej na Wyspach Kanaryjskich, od półtora roku analizuje zawaliska stropów jaskiń księżycowych i próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące stateczności tych konstrukcji.

I choć interesuje się nimi głównie w kontekście cennych informacji związanych z powstaniem Księżyca, a tym samym Układu Słonecznego, to jednocześnie uznaje pomysł zasiedlenia jaskiń za ciekawą alternatywę dla struktur budowanych na powierzchni. Nie tylko ze względu na czynnik naukowy, ale i zapewnianą przez nie ochronę, np. przed uderzeniami meteorytów oraz dużymi wahaniami temperatury, bo warto pamiętać, że w ciągu dnia temperatura na Księżycu przekracza 100 st. C, by w nocy spaść do ok. -180 st. C.

A że takich jaskiń na Księżycu może być według szacunków polskiego badacza "całkiem sporo", bo udało się nam zidentyfikować ponad 200 zawalisk (choć nie wszystkie muszą być związane z jaskiniami lawowymi), to potencjał mieszkaniowo-badawczy jest ogromny. W związku z tym badacz ma już pomysł na kolejny etap badań, chce zająć się m.in. analizą warstw skał księżycowych i ich wpływem na stateczność lawowych jaskiń oraz modelowaniem zawalisk w trójwymiarze.

W jaskiniach możemy znaleźć nienaruszone środowisko, w którym kryje się dużo informacji związanych z powstaniem Księżyca, a tym samym Układu Słonecznego. Podczas misji Apollo realizowanych w latach 60. i 70. XX w. pobierano próbki gruntu z głębokości trzech metrów i na tej podstawie udało się odwzorować kilkaset milionów lat aktywności Słońca. Proszę pomyśleć, ile informacji udałoby się pozyskać z jaskiń. podkreślił dr inż. Chwała w wypowiedzi dla PAP.

