Burze magnetyczne to nagłe i intensywne zmiany ziemskiej magnetosfery (pola magnetycznego Ziemi), które powstają w wyniku koronalnych wyrzutów masy (CME) ze Słońca.

Na ten moment w stronę naszej planety lecą nie jedna czy dwie CME, a pięć. To oznacza potężną burzę magnetyczną, a więc i zawirowania, oraz - przy dobrej pogodzie - możliwość obserwowania zorzy w całej Polsce.

Koronalny wyrzut masy razy pięć. Słońce dokazuje

Aktywność Słońca jest ostatnimi czasy niezwykle wysoka, a teraz gwiazda dokazuje wyjątkowo mocno. Jak podano na stronie astropolis.pl: "Aktywność słoneczna doznała właśnie szoku. Wszystko za sprawą ogromnej grupy plam słonecznych AR3664 wielkością sięgającej Jowisza, wyraźnie widocznej gołym okiem z wykorzystaniem filtra słonecznego".

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) podało, ze możliwe jest wystąpienie burzy kategorii G4, czyli bardzo silnej. Oczekuje się, że wszystkie CME, które opuściły w ostatnim dniu region AR3664 dotrą do nas w postaci jednej burzy geomagnetycznej 10-11 maja - skomentowała Helena Ciechowska z Centrum Prognoz Heliogeofizycznych CBK PAN.

Burza słoneczna i zorza polarna nad Polską

Jak wspomniano, Centrum przewidywania pogody kosmicznej (SWPC) National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA ustaliło kategorię burzy magnetycznej na G4 - wyżej na skali jest już tylko G5 (nadzwyczajna). Co to oznacza w kontekście Ziemi?

- Od piątku do soboty wydarzenia te mogą mieć wpływ nie tylko na przestrzeń kosmiczną, ale także na Ziemię w zakresie naszych systemów komunikacji satelitarnej, a także na to, czy zorze będą widoczne - wyjaśnia space.com.

Zdjęcie Trzydniowa prognoza burz magnetycznych wskazuje na silne burze przez cały weekend. / Daniel Skoczylas/Lubuscy Łowcy Burz / Facebook

Jak to wygląda w przypadku Polski? Aby śledzić informacje na temat pojawiania się zorzy, warto skorzystać z aplikacji, np. Aurora Alerts lub My Aurora Forecast & Alerts.

- Oznacza to, że w przypadku odpowiednich parametrów w godzinach nocnych może być piękny spektakl na niebie w całej Polsce (noc z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę). Zorza byłaby widoczna gołym okiem w całej Polsce - podali Lubuscy Łowcy Burz.

Potężna burza geomagnetyczna. Kategoria G4 oznacza problemy z GPS

SWPC NOAA zaznacza, że oznaczenie poziomu G4 nadawane jest dość rzadko i tylko wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kilka CME dotrze do Ziemi i wywoła "niezwykle podwyższoną" aktywność geomagnetyczną. Ostatnio jednak Słońce dokazuje i G4 ogłaszano kilka razy.

- Na poziomie G4 istnieje zagrożenie powszechnymi problemami z kontrolą napięcia i oddziaływaniami na sieć, które mogą mieć wpływ na niektóre systemy zabezpieczające. Satelitarne i radiowe systemy nawigacji o niskiej częstotliwości, takie jak GPS, mogą zostać zakłócone, a operacje statków kosmicznych mogą również wiązać się z problemami, jeśli chodzi o ładowanie i śledzenie - informuje space.com.