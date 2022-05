Naukowcy z Uniwersytetu Sydney donoszą o odkryciu niezwykłego obiektu, którego jeszcze nie widział świat astronomii. Obiekt o nazwie PSR J0901-4046 obraca się wokół własnej osi z ogromną prędkością, ale jednak nietypową. W efekcie tego, co 76 sekund generuje potężny rozbłysk. Astronomowie ogłosili, że jest on rekordowym wśród 3 tysięcy odkrytych podobnych tego typu obiektów.

Obserwacje obiektu pokazały, że mamy tutaj do czynienia z gwiazdą neutronową. Jest to pozostałość po masywnej gwieździe, która mogła pochwalić się masą ok. 10 mas Słońca. Pod koniec swojego burzliwego życia eksplodowała, jako supernowa, a później zapadła się w gwiazdę neutronową.

Przedstawiciel klasy magnetarów ultradługookresowych

To niezwykłe obiekty. Jako gwiazdy mogą być kilka razy większe i masywniejsze od naszej dziennej gwiazdy, a jako gwiazdy neutronowe mają średnicę zaledwie 30 kilometrów i masę dwóch mas Słońca. To uzmysławia, jak gęste są to obiekty i jak potężną muszą mieć grawitację.

Chociaż PSR J0901-4046 obraca się wokół własnej osi z ogromną prędkością, w porównaniu do np. Ziemi, bo mówimy tutaj nie o 24 godzinach, tylko 76 sekundach, to jednak jest to bardzo wolno w przypadku takich obiektów. W większości są to nawet milisekundy. Dlatego ta gwiazda neutronowa tak fascynuje astronomów.

Naukowcy niewiele wiedzą o tego typu obiektach. Nieoficjalnie mówią o nim jako o pierwszym odkrytym przedstawicielu klasy magnetarów ultradługookresowych. Ich lepsze poznanie może pozwolić dołożyć kolejne puzzle do układanki jaką jest poznanie historii rozwoju Wszechświata po Wielkim Wybuchu.