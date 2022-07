W połowie czerwca Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała, że po tymczasowym zawieszeniu współpracy w ramach misji ExoMars, całkowicie wyklucza Rosję z projektu eksploracji Czerwonej Planety. Przypominamy, że łazik marsjański o nazwie Rosalind Franklin miał wystartować na pokładzie rosyjskiej rakiety Proton ze znajdującego się w Kazachstanie kosmodromu Bajkonur, a ESA miała też wykorzystać rosyjski lądownik Kazaczok - tak się jednak nie stanie, co spowoduje opóźnienie misji najpewniej o ponad 2 lata (odpowiednie okno startowe).



Rosyjsko-włoski duet na spacerze kosmicznym

Na odpowiedź Roskosmosu nie trzeba było długo czekać, bo jego szef, Dmitrij Rogozin, z miejsca nakazał rosyjskim astronautom zaprzestanie prac nad przyłączeniem europejskiego robotycznego ramienia do rosyjskiego segmentu Nauka. Oznaczać miało to również odwołanie zaplanowanego na 21 lipca spaceru kosmicznego, w ramach którego kolejne prace przeprowadzić mieli Oleg Artiemjew i Samantha Cristoforetti. Tyle że jak wynika z najnowszych materiałów NASA i ESA, albo zmieniły się zalecenia, albo rosyjscy astronauci nie posłuchali szefa, bo spacer odbył się zgodnie z planem.



Oleg Artiemjew i Samantha Cristoforetti dostali zadanie zainstalowania platform i sprzętowego adaptera na zewnątrz nowego rosyjskiego Wielozadaniowego Modułu Laboratoryjnego Nauka - to moduł finansowany przez Roskosmos, który w 2021 roku został wysłany na orbitę i dołączony do ISS.

Przy okazji wymienili okno w kamerze robotycznego ramienia, rozmieścili 10 nanosatelitów zaprojektowanych do zbierania danych podczas spacerów kosmicznych oraz przedłużyli teleskopowy wysięgnik wykorzystywany podczas tych ostatnich.



To już kolejne prace przygotowawcze do uruchomienia przyłączonego do tego sektora stacji robotycznego ramienia European Robotic Arm, czyli manipulatora zaprojektowanego i zbudowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw z ośmiu państw europejskich, które pomagać będzie astronautom z ISS w przemieszczaniu się na zewnątrz stacji i trudnych zadaniach, jak instalacja paneli baterii słonecznych, naprawy i przeglądy czy przenoszenie dużych elementów ładunków.



Samantha Cristoforetti - pierwsza Europejka na spacerze kosmicznym

Warto tu wspomnieć, że ten konkretny spacer kosmiczny jest wyjątkowy z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, spacery kosmiczne rzadko wykonywane są w parach mieszanych, tzn. przez astronautów z różnych państw, a w tym przypadku jest to dodatkowo para z udziałem Rosjanina, co w obecnej sytuacji politycznej jest bardzo znaczące.



Co więcej, zarówno Oleg Artiemjew, jak i Samantha Cristoforetti, wyszli na kosmiczny spacer w rosyjskich skafandrach (odpowiednio z czerwonymi i niebieskimi pasami) - zdaniem NASA to dopiero czwarty raz w historii, kiedy europejski astronauta ubiera rosyjski skafander. I co najważniejsze, Samantha Cristoforetti odbywając swój pierwszy spacer kosmiczny, stała się jednocześnie pierwszą Europejką w historii, której udało się tego dokonać - gratulujemy!