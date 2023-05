Słońce w niesamowitych szczegółach. Najnowsze zdjęcia zwalają z nóg

Słońce w niesamowitym przybliżeniu

Seria nowych zdjęć wykonanych przez potężny Teleskop Słoneczny Daniela K. Inouye pokazuje skomplikowane wzory tworzące się pod wpływem aktywności i ruchu plazmy słonecznej. Ujawniają one szczegóły dotyczące plam słonecznych.

Zdjęcie Pojedyncze linie do złudzenia przypominają pociągnięcia pędzla / NSO/AURA/NSF / domena publiczna

Nie ma drugiego obiektu takiego jak Teleskop Słoneczny Inouye. Teraz jest to kamień węgielny naszej misji, aby pogłębiać naszą wiedzę o Słońcu poprzez zapewnianie społeczności naukowej pierwszorzędnych możliwości obserwacyjnych. To zmienia zasady gry. Astronom Thomas Rimmele, dyrektor Teleskopu Słonecznego Inouye.

Patrząc na te zdjęcia, można odnieść wrażenie, że stanowią one dzieło sztuki malarskiej, ponieważ pojedyncze linie do złudzenia przypominają pociągnięcia pędzla. Zdjęcia te zrobione zostały w ramach badań nad aktywnością Słońca. Dostarczają one wielu istotnych informacji na temat jego powierzchni z niezwykłą szczegółowością. Pomoże to zrozumieć procesy, które tam zachodzą, mające istotny wpływ na naszą planetę.

Cykle słoneczne

Badanie plam słonecznych jest trudne ze względu na to, że są one niezwykle dynamiczne. Mimo że wielkością przewyższają często całą naszą planetę, to zwykle stanowią krótkotrwałe skazy, w których pola magnetyczne są niezwykle silne. Wydają się one ciemniejsze niż reszta powierzchni, ponieważ ich temperatura jest niższa.

Zdjęcie Pokazuje skomplikowane wzory tworzące się pod wpływem aktywności i ruchu plazmy słonecznej / NSO/AURA/NSF / domena publiczna

Związane są one z wybuchami Słońca, a im gwałtowniejszy wybuch, tym większe zagrożenie dla Ziemi. Koronalne wyrzuty masy i rozbłyski słoneczne powstają w wyniki splątania się linii pola magnetycznego, które w konsekwencji pękają i ponownie się łączą, co wyzwala ogromną energię.

Słońce powsiada swój cykl aktywności, który mniej więcej co 11 lat osiąga apogeum w postaci coraz to intensywniejszych rozbłysków i zwiększonej aktywności plam słonecznych, by następnie spaść do zera. Podczas maksimum bieguny Słońca ulegają zamianie. Naukowcy szacują, że najbliższe maksimum słoneczne nastąpi w 2025 roku.

Zdjęcie Niezwykłe obrazy w niespotykanej dotąd jakości / NSF/AURA/NSO / domena publiczna

Aktywność słoneczna stanowi zagadkę

Koronalne wyrzuty masy, często związane z plamami słonecznymi, stanowią zagrożenie dla Ziemi ze względu na to, że mogą uszkodzić infrastrukturę elektryczną i komunikacyjną. Niesie to ze sobą szereg zakłóceń w naszym technologicznym życiu.

Zdjęcie Komórki konwekcyjne nadają powierzchni słonecznej lub fotosferze teksturę „popcornu” / NSO/AURA/NSF / domena publiczna

Jednak spadek aktywności po kumulacji nie oznacza, że Słońce nagle przestaje cokolwiek robić. Posiada ono tak zwane komórki konwekcyjne, które nadają powierzchni słonecznej lub fotosferze teksturę „popcornu”. Polega to na tym, że gorąca plazma unosi się ze środka komórki, a następnie przemieszcza się na krawędzie, i opada w miarę stygnięcia. Na zdjęciu wydają się małe, jednak w rzeczywistości osiągają średnicę do 1600 kilometrów!

Naukowcy już zaczynają wyciągać istotne wnioski na podstawie uzyskanych zdjęć. Dane z Inouye pomogą rozwikłać niektóre z tajemnic stojących za zjawiskami zachodzącymi na Słońcu. Dzięki temu będzie można zrozumieć wewnętrzną dynamikę naszej gwiazdy oraz co napędza cykle słoneczne.