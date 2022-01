Spektakularne zderzenie galaktyk? Gdzieś tam będzie Ziemia

Astronomowie chwalą się, że jest to jeden z najbardziej zjawiskowych widoków uchwyconych na obrazie przez poczciwy Kosmiczny Teleskop Hubble'a w całej jego historii funkcjonowania. Widzimy tutaj trzy galaktyki oznaczone numerami NGC 7764A1, NGC 7764A2 i NGC 7764A3. Cała grupa występuje pod nazwą NGC 7764A.

Chociaż wydaje się, że dwie galaktyki zderzyły się ze sobą, a ich materia w postaci gwiazd, planet i obłoków molekularnych miesza się ze sobą, tak naprawdę dzieli je wciąż duży dystans. Astronomowie tłumaczą, że to tylko złudzenie. W rzeczywistości dwie galaktyki ułożone są względem siebie w nieco różnych płaszczyznach i nie mają ze sobą styczności.

W rzeczywistości interakcje między galaktykami zachodzą przez bardzo długi czas, a galaktyki rzadko zderzają się ze sobą czołowo tłumaczą astronomowie z ESA

Za kilka miliardów lat taki los czeka Drogę Mleczną

Reklama

Przy okazji tego odkrycia, naukowcy przyznali, że za kilka miliardów lat podobny los będzie czekał naszą galaktykę, w tym Ziemię. Z obliczeń wynika, że Droga Mleczna w przyszłości zderzy się z Andromedą. Jeśli wówczas popatrzymy na to wydarzenie z perspektywy otchłani kosmosu, to właśnie tak mniej więcej będzie wyglądał ten moment.

Grupa galaktyk NGC 7764A znajduje się konstelacji Feniksa i jest oddalona od Ziemi o 425 milionów lat świetlnych. Obiekty mogą być oddalone od siebie o lata świetlne, więc mówimy tutaj o nawet dziesiątkach bilionów kilometrów.

Na razie astronomowie nie wiedzą, czy trzecia galaktyka, oddalona od tych dwóch, ma jakiś wpływ na obie, ale wszystko wskazuje na to, że tak. Na to może wskazywać dziwne ułożenie pośredniej galaktyki i odstające jedno z jej ramion. Nie wiemy też, kiedy te obiekty mogą się zderzyć. Ten spektakularny obraz został wykonany za pomocą kamery Advanced Camera for Surveys (ACS), jak i Wide Field Camera 3.