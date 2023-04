Sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad chińskim satelitą

Należy podkreślić, że AI nie została zaprogramowana, aby wyjaśniać, dlaczego zrobiła, to co zrobiła. W związku z tym naukowcy przepuszczają, że wybrała właśnie to miejsce ze względu na mający tu miejsce konflikt w 2020 roku, który rozegrał się między Chinami a Indiami. Następnie za swój cel obrała japoński port w Osace, w którego porcie przyjmowane są co jakiś czas statki marynatki wojennej Stanów Zjednoczonych działających na Pacyfiku, według South China Morning Post.

Kurs satelity pozostał ustalony przed udzieleniem władzy AI, która nie miała wpływu na jej orbitę. Jednak udostępniona została jej kamera, która mogła poruszać w dowolnym kierunku. Dzięki tym badaniom naukowcy mają nadzieje wykorzystać 260 satelitów, które albo pełnią funkcje o znikomej wartości, albo są bezczynne.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Według wszelkich dostępnych danych jest to pierwszy tego typu eksperyment, kiedy sztuczna inteligencja dostała pełną władzę nad satelitą, bez konkretnych wytycznych. Zazwyczaj wykorzystywana jest w przetwarzaniu obrazów czy unikaniu kolizji, jednak nigdy nie działa bez wyraźnych wytycznych. Nie wiadomo, co w tym wypadku można rozumieć jako AI, ponieważ w tym momencie dostępne mamy tak szerokie spektrum, że może to być wszystko, od podstawowego programu wyboru celu po coś podobnego do Chat GPT.

W związku z powyższym nie do końca uważane jest za rozsądne oddawanie 260 satelitów do dyspozycji sztucznej inteligencji. Obecna postać sztucznej inteligencji nie „myśli”, a co za tym idzie, nie jest w stanie szukać sobie świadomie celów militarnych. Zna tylko to, w czym została „przeszkolona”. Możliwe więc, że wcześniej odebrała zakres informacji na temat militariów i stąd wzięło się jej żywe zainteresowanie takowymi obiektami. Jednak w dalszym ciągu przekazanie pełnej kontroli sztucznej inteligencji nad setkami satelitów bez wyraźnych wytycznych, może się skończyć nie najlepiej. Program nie jest w stanie na tym etapie zrozumieć ludzi ani ich złożonych interakcji czy czegokolwiek, poza tym, co zostało jej przekazane.