Szczątki rakiety spadły zaledwie 1,5 km od wioski

Okoliczni mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia. Do ostatniej chwili nie mieli pojęcia, co się stało. Na ich terenie pojawił się szwedzki ciężki sprzęt specjalistyczny przeznaczony do transportu elementów rakiet kosmicznych. Cała akcja wyglądała, jakby w górach rozbił się pojazd kosmiczny obcej cywilizacji, a rząd i armia chcieli ukryć ten fakt przez społeczeństwem.

Szwedzka Korporacja Kosmiczna (SSC) wystrzeliła rakietę, która osiągnęła wysokość 250 kilometrów i znalazła się w przestrzeni, gdzie panuje mikrograwitacja. W trakcie lotu przeprowadziła eksperymenty w mikrograwitacji nad potencjalnymi paliwami bezwęglowymi i stworzeniem bardziej wydajnych ogniw słonecznych.

Instrument naukowy znajdujący się na pokładzie rakiety waży 387 kilogramów, i jak informuje Szwedzka Korporacja Kosmiczna, został odzyskany w "dobrym stanie" i zwrócony helikopterem do Esrange. Start rakiety nastąpił z Centrum Kosmicznego Esrange, które znajduje się w północnej Szwecji, w gminie Kiruna. Obiekt został otwarty 13 stycznia bieżącego roku i jest pierwszym kosmodromem Unii Europejskiej w Europie.