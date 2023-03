Tak wyglądałby kosmos, gdybyśmy potrafili dostrzec promieniowanie gamma

Największym źródłem promieniowania jest centrum galaktyki

Czerwonawy pasek przebiegający przez środek to dysk Drogi Mlecznej, to najbardziej charakterystyczna część naszej galaktyki od zarania dziejów emitująca promieniowanie gamma. Jak tłumaczą naukowcy, czym bardziej pomarańczowy kolor na mapie, tym potężniejsze źródło emisji. Tymczasem żółta kula poruszająca się po sinusoidzie, to nic innego jak nasze Słońce w czasie swojej rocznej wędrówki po niebie.

Wielu naukowców uważa, że w przeszłości na Ziemi dochodziło do fali wielkich wymierań właśnie z powodu uderzenia w naszą planetę wysokoenergetycznych cząstek pochodzących z rozbłysków promieniowania gamma. Niestety, nie wiemy jakie dokładnie obiekty za to odpowiadają, ale na pewno były one potężne. Mówi się o bliskich nam supernowych czy nawet hipernowych.