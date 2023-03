Multiwersum tylko w filmach? Życie może nam spłatać figla

Oprócz naszych podstawowych wymiarów, trzech przestrzennych plus czasu, istnieje co najmniej dodatkowych sześć, niemożliwych dla nas do doświadczenia przez ich kompaktyfikację, czyli są tak małe, że nie możliwe obecnie do poznania. Istnieje zbiór ponad dziesięciu do pięćsetnej potęgi możliwych sposobów na obliczenie tej kompaktyfikacji, który nazwano krajobrazem strun. Każde zagęszczenie wiąże się z innym zestawem praw fizycznych potencjalnie odpowiadających innemu wszechświatowi.

Wybór teorii

Największy wyzwaniem związanym z wieloświatem stanowi jego obserwowalność. W zależności od teorii światy komunikują się ze sobą lub nie. Według multiwersum kwantowego nie ma możliwości obserwacji innych wymiarów. Natomiast w inflacyjnym wieloświecie byłaby taka możliwość. W związku z tym, że wszechświaty zajmują tę samą płaszczyznę fizyczną, może dochodzić między nimi do kontaktów i zderzeń, co skutkowałoby jakimiś śladami pozostawionymi w naszej rzeczywistości.

Kolejnym wyzwaniem jest sprawa możliwości matematycznego opisania wszechświatów w krajobrazie strun. Większość rzeczywistości może być matematycznie niespójna i istnieć w otchłani rozwiązań, w szczególności rozwiązań teorii strun, które pozwalają na kosmiczną inflację. Naukowcy spierają się co do tego, czy teoria strun może opisywać kosmiczną inflację. Sugeruje to, że jedna z dwóch koncepcji jest błędna, a dojście do tego, która z nich może doprowadzić do prawdziwej rewolucji w fizyce teoretycznej.