Toksyczne protezy. Astronauta z niepełnosprawnością zagrożeniem dla misji kosmicznych?

Badania ustalą, czy może lecieć na ISS

Jak się jednak okazuje, wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań, o których do tej pory nie trzeba było myśleć. Jakich? John McFall bierze właśnie udział w eksperymentach, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy jego proteza w kosmicznych warunkach nie będzie przypadkiem... uwalniać toksycznych substancji do powietrza na ISS.



Jak wyjaśnia astronauta, cytowany przez The Telegraph, są to rzeczy, o których rzadko się myśli, tymczasem protezy wykonane są m.in. z włókna węglowego impregnowanego żywicą i pianki o dużej gęstości, która wykonana jest z polimerów, co może oznaczać kłopoty.



Materiały te będą w dalszym ciągu wydzielać gazy w takim czy innym stopniu, a w środowisku takim jak ISS, gdzie powietrze jest stale poddawane recyklingowi, każda znacząca ilość gazów wytwarzanych z materiału będzie przez pewien czas wzmacniana, ponieważ nie są odfiltrowywane twierdzi McFall.

Badania zostaną zakończone w 2025 roku i wtedy też dowiemy się, czy pierwszy wybrany astronauta z niepełnosprawnością będzie mógł polecieć w najbliższym czasie w kosmos. Trzymamy kciuki!