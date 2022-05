Spis treści: 01 Przesilenie letnie 21 czerwca

02 Świecące chmury nad horyzontem

03 Maksimum aktywności roju Arietydów

04 Wenus i Uran nad wschodnim horyzontem

05 Okultacja Namalsadirah II przez Księżyc

06 Księżyc, Wenus i Plejady. Astronomiczne trio i niezwykłe spotkanie

Przesilenie letnie 21 czerwca

We współczesnym świecie nawet noc ma swoją formalną definicję. Jest to pora doby, w której Słońce znajduje się co najmniej 18 stopni kątowych pod horyzontem.

Przesilenie letnie sprawia, że w czerwcu nasza gwiazda zanurza się sporo płyciej. Z tego powodu definicja nocy astronomicznej nie zostaje spełniona.

Już 21 czerwca o 11:13 dojdzie do przesilenia letniego. Północna półkula Ziemi będzie wówczas najmocniej odchylona w stronę naszej dziennej gwiazdy. Poskutkuje to najdłuższym dniem, trwającym nawet ponad 17 godzin, a przy tym również najkrótszą nocą w roku.

Świecące chmury nad horyzontem

W całym czerwcu, z uwagi na brak nocy astronomicznych, będzie szansa na zaobserwowanie obłoków srebrzystych. To polarne chmury mezosferyczne, tworzące się na wysokości 70-80 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Składają się z mikroskopijnych kryształków lodu, a ich wyjątkowość polega na tym, że odbijają światło słoneczne przez co zdają się świecić w nocy.

Do ich obserwacji nie potrzeba żadnych instrumentów optycznych. Wystarczą gołe oczy i czysty północny horyzont.

To właśnie tam będą się one unosiły w przypadku sprzyjających warunków. Co do zasady ciężko przewidzieć, kiedy dokładnie się pojawią. Z tego powodu najlepiej każdego pogodnego wieczoru zerkać na północ.

Maksimum aktywności roju Arietydów

Od 22 maja do 2 lipca na nieboskłonie można obserwować Arietydy.

Rój meteorów wylatuje z obszaru gwiazdozbioru Barana. Odkryto go w 1947 roku, a obiektem źródłowym w ich przypadku ma być asteroida (1566) Ikar lub kometa 96P/Machholz.

W dniu maksimum aktywności, który nastąpi 7 czerwca 2022 roku, na niebie może pojawić się dużo spadających gwiazd. Rój meteorów może zapewnić nawet 54 zjawiska widoczne gołym okiem w ciągu godziny.

Wenus i Uran nad wschodnim horyzontem

Już 12 czerwca na niebie spotka się Wenus i Uran. Obydwie planety znajdą się nad horyzontem chwilę po godzinie 1:20. Wenus będzie bardzo dobrze widoczna z uwagi na swój blask, natomiast zaobserwowanie Urana wymagało będzie lornetki. Im wcześniejsze obserwacje tym lepiej, ponieważ w miarę upływu czasu niebo będzie jaśniało, zakrywając błękitem tarczę Urana.

Okultacja Namalsadirah II przez Księżyc

Mimo sugestywnej nazwy, okultacja w prostym rozumieniu oznacza zakrycie. Zatem 15 czerwca o 23:48 zaobserwujemy zakrycie gwiazdy Namalsadirah II przez tarczę Księżyca. Nasz naturalny satelita będzie w dużej fazie oświetlenia, co może wpływać na jakość obserwacji. Warto zatem użyć przynajmniej lornetki, aby zaobserwować gwiazdę znikającą pod Księżycem.

Księżyc, Wenus i Plejady. Astronomiczne trio i niezwykłe spotkanie

Jeszcze nie tak dawno temu obserwowaliśmy Plejady po zachodzie Słońca. Po miesiącu nieobecności, gromada otwarta na wschodzie. Już 26 czerwca o 3:26 zaobserwujemy niesamowite spotkanie Wenus i Plejad. Pomiędzy nimi znajdzie się Księżyc w małej fazie oświetlenia. To wyjątkowo fotogeniczne zjawisko, zatem dobrym pomysłem będzie wykonanie mu zdjęcia nad horyzontem.