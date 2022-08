Ryugu jest jedną z kilkunastu tysięcy asteroid należących do grupy Apolla. Podczas swojej 16-miesięcznej wędrówki wokół Słońca przecina orbitę Ziemi. Jej ruch dookoła własnej osi w połączeniu z kształtem sprawia, że można ją porównać do obracającego się bączka.

Jakiś czas temu asteroida stała się celem japońskiej agencji kosmicznej JAXA, która wysłała w jej kierunku sondy Hayabusa i Hayabusa2. Ich celem było między innymi zebranie próbek z powierzchni asteroidy, a następnie przetransportowanie ich z powrotem na Ziemię. Udało się to w przypadku drugiej misji Hayabusa, która pomyślnie dostarczyła wymagane próbki w nienagannym stanie.



Niezwykłe pozostałości w próbkach

Po ponad dwóch latach od zakończenia misji Hayabusa2, zespół naukowców kierowany przez Jensa Baroscha i Larry’ego Nittlera z Carnegie, znalazł w próbkach sprowadzonych na Ziemię coś niezwykłego. Analiza ich składu wykazała obecność mikroskopijnych ziaren, które okazują się być starsze od Słońca.

Różne rodzaje ziaren przedsłonecznych pochodzą z różnych typów gwiazd i procesów gwiezdnych, które możemy zidentyfikować na podstawie ich sygnatur izotopowych. - wyjaśnia Barosch. Izotopy to wersje pierwiastków o tej samej liczbie protonów, ale innej liczbie neutronów. Możliwość zbadania sprowadzonych próbek oraz zidentyfikowania ziaren może pomóc zrozumieć zjawiska, które ukształtowały Układ Słoneczny.

Jak Feniks z popiołów

Mechanizm powstawania nowych gwiazd w kosmosie jest prosty. Każde pokolenie gwiazd produkuje pierwiastki, które przyczyniają się do powstawania kolejnych pokoleń. Słońce, niczym feniks z popiołów, narodziło się dzięki śmierci masywnej gwiazdy, która zainicjowała proces gwiazdotwórczy w ogromnym obłoku molekularnym.

Z czasem doprowadził on do powstania wirującego dysku wewnątrz którego znalazło się protosłońce. To właśnie wokół niego zaczęła krążyć materia, z której potem powstały planety i asteroidy.

Analiza próbek materii z asteroidy Ryugu przy użyciu specjalistycznych instrumentów mikroanalitycznych pozwoliła porównać ich skład ze składem chondrytów znalezionych na Ziemi. Okazało się, że obfitość materii starszej od Słońca jest w nich bardzo podobna.

Zespół naukowców odkrył w próbkach wszystkie znane rodzaje ziaren przedsłonecznych razem z krzemianem, który okazał się niespodzianką. To dlatego, że zazwyczaj ulega on zniszczeniu w wyniku naturalnych procesów chemicznych, które mogły zajść na macierzystym ciele asteroidy. W tym przypadku coś musiało zapewnić mu specjalną ochronę. Dalsze badania pozwolą lepiej zrozumieć procesy prowadzące do powstawania innych obiektów w kosmosie.