Zobacz lot w kosmos Mirosława Hermaszewskiego na niezwykłych zdjęciach

Najlepszy pilot w kraju

Zdjęcie Samolot Lim-5P na którym latał Mirosław hermaszewski jako pilot, w formie pomnika zatytuowanego "Na chwałę polskich lotników i kosmonautów" / raf_zet / Instagram

Mirosław Hermaszewski od dzieciństwa interesował się lotnictwem. Mając 19 lat wstąpił do Aeroklubu Wrocławskiego, gdzie zdobył uprawnienia lotu na szybowcach. Był tak dobrym pilotem, że po dostaniu się do Szkoły Orląt w Dęblinie, stał się najlepszym kadetem, uzyskując błyskawicznie uprawnienia lotu na myśliwcu odrzutowym Mig-15. W ciągu lat wyrósł na jednego z najlepszych pilotów w kraju, dowodząc kilkoma pułkami lotnictwa.



Nie jedyny polski astronauta

Zdjęcie Mirosław Hermaszewski (drugi od lewej) nie był jedynym Polakiem, który został wybrany jako astronauta do misji Sojuz-30. Jego towarzyszem był także Zenon Jankowski (pierwszy od prawej) / PAP

Ze względu na swoje zasługi, Hermaszewski w 1976 roku został wybrany z grona kilkuset kandydatów na pierwszego polskiego kosmonautę, który miał polecieć w kosmos w misji Sojuz-30, w ramach partnerskiego programu kosmicznego ZSRR, Interkosmos. Obok niego możliwość lotu w kosmos otrzymał także Zenon Jankowski, który pełnił funkcję kosmonauty zastępczego.

Morderczy trening... na trampolinie

Zdjęcie Podczas ćwiczeń fizycznych do lotu w kosmos, Hermaszewski musiał przygotować się na funkcjonowanie w stanie nieważkości. Pomocne były w tym odbicia całym ciałem na trampolinie / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Hermaszewski trafił do Gwiezdnego miasteczka niedaleko Moskwy - miejsca, gdzie szkolono radzieckich kosmonautów. Tam spędził aż dwa lata, przechodząc morderczy trening fizyczny, który miał przygotować go do lotu w kosmos. Do tego prócz zaawansowanych maszyn wykorzystano... trampolinę. Oczywiście prócz tego potrzebne było także opanowanie sprzętu, jak chociażby samego skafandra czy kokpitu statku.



Zdjęcie Trening przygotowawczy Hermaszewskiego obejmował całe ciało. Każda jego partia musiała być przygotowana na silne przeciążenia, co wymagało ciężkich treningów / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Część przygotowań Mirosława Hermaszewskiego do historycznego lotu w kosmos nagrała Polska Kronika Filmowa, w materiale z 1978 roku, tuż przed rozpoczęciem misji Sojuz-30.

Wideo youtube

Ostatnie chwile przed historycznym lotem

Zdjęcie Mirosław Hermaszewski tuż przed startem misji Sojuz-30 wraz z jej drugim kosmonautą, Piotrem Klimukiem / hermaszewskicom / Instagram

Wreszcie 28 czerwca 1978 roku rozpoczęła się misja Sojuz-30. Z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta Sojuz-U, która wyniosła Mirosława Hermaszewskiego ponad atmosferę. Tym samym stał się on wtedy pierwszym Polakiem w kosmosie.

Najdalsze zdjęcie Polski w historii

Zdjęcie To zdjęcie wykonał Hermaszewski na wysokości 360 km / hermaszewskicom / Instagram

Po dotarciu na radziecką stację Salut 6, Hermaszewski dołączy do jej załogi, rozpoczynając z nią eksperymenty m.in. rozwój grzybów w stanie nieważkości. Przy tym wykonywał także wiele zdjęć Ziemi i przestrzeni kosmicznej aparatem MKF-6, które miały posłużyć do badań meteorologicznych. Podczas misji wykonano aż 3000 zdjęć. Według Hermaszewskiego wtedy zobaczył jedne z najwspanialszych obrazów w życiu.

Tego się nie da opisać, to są zjawiska niespotykane na Ziemi. Szczególnie piękne i interesująco wygląda nasza planeta, a właściwie jej powierzchnia tuż przed świtem. […] A barwy są nieprawdopodobnie różnorodne – przestrzeń kosmiczna ma barwę od czarnej, poprzez czerwień, do błękitu tuż pod nad horyzontem Ziemi, niżej białe chmury, kolorowe lądy, brązowe i żółte-ceglaste tereny pustynne, oliwkowy tropik, zielono-niebieskie i seledynowe oceany Mirosław Hermaszewski w wywiadzie dla pisma „Życie Warszawy” z 28 lutego 1980 roku.

Bohater narodowy całego kraju i bloku wschodniego

Zdjęcie Po powrocie do kraju Mirosław Hermaszewski miał status wręcz celebryty / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Mirosław Hermaszewski wrócił na Ziemię 5 lipca 1978 roku. On, jak i towarzyszący mu Piotr Klimuk byli witani jak Jurij Gagarin po pierwszym locie w kosmos. W przypadku Hermaszewskiego było to całkowicie uzasadnione, a euforia ogarnęła całą Polskę. Wszyscy wiedzieli, że mają do czynienia z jedną z najważniejszych postaci w polskiej historii. Co ciekawe Hermaszewski za udział w misji Sojuz-30 obok masy odznaczeń polskich, otrzymał także najwyższe odznaczenie ZSRR, Złotą Gwiazdę Bohatera Związku Radzieckiego. Medal ten niezwykle rzadko był przyznawany cudzoziemcom.



Zdjęcie Od razu po powrocie Hermaszewskiego na Ziemię, w Polsce zaczęto na jego część nazywać ulice / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Zaskakująca pamiątka zabrana w kosmos

Zdjęcie Ten zegarek był jednym z największych osiągnięć technologicznych PRL-u, jakie Hermaszewski zabrał ze sobą w kosmos / ronik.warszawa / Instagram

Ciekawostką jest, że Hermaszewski zabrał ze sobą na stację Salut 6 jedno z największych osiągnięć polskiej technologii tamtego okresu. Był to elektroniczny zegarek Unitra Warel. Wraz z samym lotem stanowił on niejako symbol osiągnięć polskiej techniki, która nie odbiegała od zachodnich zegarków tego rodzaju.

Dalsze sięganie gwiazd

Mirosław Hermaszewski znany jest głównie jako pierwszy Polak w kosmosie, jednak trzeba pamiętać, że jeszcze po tym historycznym wydarzeniu pomagał rozwinąć badania kosmiczne w Polsce m.in. jako prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Do końca śledził dalsze próby podboju kosmosu.

