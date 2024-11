Afera w straży granicznej. Dane osobowe sprawdzano w celach prywatnych

Osoby pracujące w straży granicznej dopuściły się nadużycia przywilejów, co skończyło się aferą. Wybrani funkcjonariusze wykorzystywali bazę danych PESEL do sprawdzania informacji o sąsiadach czy znajomych. Doszło nawet do przypadków, gdy weryfikowano adresy zamieszkania celebrytów.

Zdjęcie Afera w straży granicznej. Dane osobowe sprawdzano w celach prywatnych. / Wojciech Olkusnik/East News / East News