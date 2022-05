CONFidence to konferencja poświęcona najbardziej aktualnym zagadnieniom z branży cyberbezpieczeństwa, na której wiedzą i doświadczeniem dzielą się najlepsi eksperci IT security z Polski oraz ze świata. Program wydarzenia udowadnia, że od tego tematu nie sposób uciec i każdy, bez wyjątku, ma wpływ zarówno na własny poziom bezpieczeństwa, jak i organizacji, których jest częścią.

Czynnik ludzki jako źródło zagrożeń przewija się w dużej części wykładów i warsztatów, które zobaczymy w tym roku na scenie. Prezentacje skierowane są przede wszystkim do specjalistów cybersecurity, oferując im konkretne rozwiązania i narzędzia do zastosowania w codziennej pracy. Jednak różnorodność poruszanych tematów oraz punktów widzenia sprawia, że agenda jest naprawdę bogata i może stanowić ciekawą propozycję dla przedstawicieli różnych branż związanych mniej lub bardziej bezpośrednio z IT.

Mimo wszystko ludzie to nie zawsze kłopoty - CONFidence to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń ze specjalistami cybersecurity reprezentującymi rozmaite środowiska. Niepowtarzalna, luźna atmosfera wydarzenia sprzyja bezpośredniej rekrutacji, nawiązaniu wartościowych relacji biznesowych i powstawaniu zalążków innowacyjnych projektów.

Konferencja CONFidence odbędzie się 6-7 czerwca 2022 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zachęcamy do rejestracji z wykorzystaniem kodu rabatowego: GEEK15, uprawniającego do 15% zniżki na bilety.



Rejestracja, szczegółowy program i informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie: https://confidence-conference.org.

