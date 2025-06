To właśnie sen N2 wydaje się być momentem, w którym mózg najlepiej porządkuje informacje i tworzy nowe połączenia . EEG uczestników ujawniło, że im bardziej stroma była tzw. spektralna nachylenie fal mózgowych, co jest typowe dla głębszego snu, tym częściej następował moment olśnienia. W skrócie i bardziej po ludzku: im głębszy sen, tym większa szansa na "aha!".

Czyli co... drzemka to najlepsze narzędzie kreatywne?

To co? Miłych snów!

Źródło: Public Library of Science

Publikacja: Löwe AT, Petzka M, Tzegka MM, Schuck NW (2025) N2 sleep promotes the occurrence of 'aha' moments in a perceptual insight task. PLOS Biology (2025). DOI: 10.1371/journal.pbio.3003185