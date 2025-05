Najnowsze badania pokazują, że epifanie, czyli nagłe przebłyski olśnienia, dosłownie przekształcają aktywność mózgową . Co więcej, naukowcy odkryli, że ludzie znacznie lepiej zapamiętują informacje zdobyte w efekcie takiego olśnienia niż te, które uzyskali w sposób metodyczny, podczas świadomej nauki czy rozwiązywania problemu - wnioski te mogą ich zdaniem znacząco wpłynąć na sposób nauczania w szkołach i na uczelniach.

Po rozwiązaniu każdej zagadki uczestnicy oceniali swoje przekonanie co do poprawności rozwiązania oraz wskazywali, czy dotarli do niego nagle (epifania), czy też stopniowo. Wyniki były jednoznaczne i osoby, które przeżyły moment olśnienia, znacznie lepiej zapamiętały swoje odpowiedzi, a efekt ten utrzymywał się nawet po pięciu dniach.