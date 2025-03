Nie zmrużyli oka przez całą noc. Wszystko w imię nauki

Sen to czas, kiedy nasz organizm odpoczywa i regeneruje siły, ale jak się okazuje… nie dotyczy to mózgu. A przynajmniej tak sugerują nowe badania, które ujawniają, że mózg wcale nie "wyłącza się" w trakcie jego trwania tak, jak dotąd sądziliśmy. Co więcej, naukowcy dowiedli, że nawet nasze oczy są wtedy znacznie bardziej aktywne, niż mogłoby się wydawać.