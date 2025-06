Osoby cierpiące na koszmary przynajmniej raz w tygodniu miały ponad trzykrotnie wyższe ryzyko śmierci przed osiągnięciem 70. roku życia. Co więcej, nawet koszmary pojawiające się raz w miesiącu zwiększały to ryzyko. Jak to możliwe? Koszmary zakłócają jakość i długość snu, co uniemożliwia skuteczną nocną regenerację organizmu, a to z kolei prowadzi do przyspieszonego starzenia się komórek.