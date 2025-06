Metoda bazuje na rozwinięciu istniejącej technologii funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS), która obecnie pozwala analizować aktywność mózgu, ale jedynie na głębokości kilku centymetrów. Nowe podejście pozwala zajrzeć znacznie głębiej, bez użycia skalpela czy zamykania pacjenta w aparacie do rezonansu magnetycznego.

Aby osiągnąć efekt "prześwietlenia" głowy, naukowcy zastosowali silniejsze, lecz wciąż bezpieczne lasery w podczerwieni oraz zoptymalizowany system odbioru światła. Efekt? Kilka fotonów przedarło się przez czaszkę i dotarło na drugą stronę. I to wystarczy, by zarejestrować aktywność mózgu z niespotykaną dotąd głębokością. Dodatkowo, światło nie rozpraszało się losowo - miało preferencyjne trasy, np. przez struktury zawierające płyn mózgowo-rdzeniowy.

Jeszcze nie dla wszystkich, ale to dopiero początek

Technologia jest obecnie w fazie bardzo wczesnych testów, a sukces udało się osiągnąć tylko u jednej z ośmiu osób, tj. mężczyzny o jasnej karnacji i pozbawionej owłosienia głowie . Samo badanie trwało ok. 30 minut i wymagało bardzo precyzyjnego ustawienia sprzętu, ale pomimo tych wszystkich niedogodności badacze są zgodni - to dowód, że pełne prześwietlenie czaszki światłem jest możliwe.

Owszem, do komercyjnego wykorzystania jeszcze długa droga, ale fNIRS to technologia znacznie tańsza i bardziej mobilna niż rezonans magnetyczny. W przyszłości może być więc używana np. w karetkach, na oddziałach intensywnej terapii czy w regionach bez dostępu do zaawansowanego sprzętu medycznego, dlatego zdaniem ekspertów warto o nią walczyć.