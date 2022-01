To, co znaleźliśmy, to nowa kampania ZLoader wykorzystująca weryfikację podpisu cyfrowego Microsoftu do kradzieży poufnych informacji użytkowników. Pierwsze dowody na istnienie nowej kampanii zaczęliśmy obserwować około listopada 2021 roku. Napastnicy, których powiązaliśmy z grupą MalSmoke, mają na celu kradzież danych uwierzytelniających oraz prywatnych informacji ofiar. Do tej pory naliczyliśmy ponad 2000 ofiar w 111 krajach.

Kobi Eisenkraft, badacz malware'u w Check Point Research.