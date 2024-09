Informatyk włamał się na konta 63 lekarzy w ZUS. Wykradł dane 86 tys. osób!

Czy dane medyczne tysięcy pacjentów mogą wpaść w ręce cyberprzestępców? Informatyk z Polski znalazł sposób, by włamać się na konta dziesiątek lekarzy i uzyskać dostęp do wrażliwych informacji. Jak doszło do tego incydentu i jak uchronić się przed podobnymi problemami?

Zdjęcie Atak na konta lekarzy w PUE ZUS poskutkował wykradnięciem danych kilkudziesięciu tys. pacjentów / 123RF/PICSEL