Izrael walczy o swoje istnienie? Możliwa walka na pięć frontów

Iran i jego sojusznicy uczynili problem palestyński filarem swojej ideologii i dlatego nie mogą po prostu stać z boku. [... ] Nie należy lekceważyć ataków z Syrii, a nawet Iraku i Jemenu. Izrael (czy w to wierzy, czy nie) powstrzymuje się od obwiniania Iranu, wiedząc, że w ten sposób wepchnie go w narożnik i doprowadzi do wielostronnej wojny.

pisze Nexta w serwisie X