Spis treści: 01 Podsłuch w telefonie. Czy to legalne?

02 Chcesz sprawdzić, czy ktoś cię podsłuchuje? To może pomóc

03 Bądź bezpieczny. O tym musisz pamiętać

Podsłuch w telefonie. Czy to legalne?

W Polsce podsłuch mogą legalnie zainstalować tylko określone służby mundurowe. Aby to zrobić, muszą mieć odpowiednie przesłanki, a dodatkowo zgodę na podsłuchiwanie musi wydać sąd.

Poza takimi przypadkami, podsłuch w telefonie jest nielegalny i grozi za niego kara pozbawienia wolności. Przeczytać o tym możemy w art. 267 § 3 Kodeksu karnego.

"Kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega karze do 2 lat więzienia"

Wyjątkiem jest nagrywanie samych siebie — jest to jak najbardziej legalne.

Chcesz sprawdzić, czy ktoś cię podsłuchuje? To może pomóc

W internecie pojawiło się sporo artykułów, w których wskazano dwa specjalne kody, jakie miałyby nam pozwolić na zauważenie, czy ktoś podsłuchuje nasze rozmowy. Tymi kodami są "*#21#" oraz "*#62#". W rzeczywistości kody te pozwalają na sprawdzenie statusu przekierowania połączeń oraz na zobaczenie, gdzie przekierowywane są nasze połączenia, kiedy nie mamy zasięgu.

Zaalarmować powinno nas niestandardowe zachowanie urządzenia. Jeśli to wyłącza się i włącza w losowych momentach, jeżeli bardzo szybko rozładowuje nam się bateria albo same uruchamiają nam się aplikacje — może to wskazywać na to, że smartfon ma podsłuch, ale... wcale nie musi. Możliwe, że nasze urządzenie ma już swoje lata albo pobraliśmy zasobożerne aplikacje, zatem wystąpienie takich objawów nie powinno wywoływać w nas paniki.

Warto na wszelki wypadek przejrzeć listę administratorów urządzenia. Opcja ta pokaże nam, jakie aplikacje mają uprawnienia administratorskie. Na liście powinny się znaleźć jedynie apki producenta albo takie, które sami zainstalowaliśmy.

Następnie możemy też sprawdzić uprawnienia aplikacji. Która z nich ma dostęp do aparatu, mikrofonu czy lokalizacji? W iPhonie sprawdzimy tę opcję w ustawieniach, w sekcji "Prywatność i ochrona". Na telefonach w Androidem w ustawieniach powinniśmy poszukać opcji "Bezpieczeństwo i prywatność".

Bądź bezpieczny. O tym musisz pamiętać

Trudno jest samemu ostatecznie stwierdzić, czy nasz telefon ma podsłuch. Możemy jednak zwiększyć swoje bezpieczeństwo przez stosowanie dobrych nawyków. Przede wszystkim nie powinniśmy nikomu podawać swoich haseł, wchodzić w podejrzane linki, pobierać aplikacji spoza oficjalnego sklepu w naszym telefonie, a nawet w przypadku przeglądania Google Play Store czy App Store zaleca się czujność oraz sprawdzanie ocen i recenzji oprogramowania — dobrze jest też przeczytać, jakie uprawnienia dajemy aplikacjom.