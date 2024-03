Koniec z SMS-ami od oszustów? Od dziś zmiany w prawie

Fałszywy SMS o dopłacie? Wiadomość o niezapłaconym rachunku? Takich przykładów jest znacznie więcej i są to próby oszustw, które wszyscy dobrze znamy. Na szczęście istnieje duże prawdopodobieństwo, że od dziś (25 marca 2024 r.) będzie ich znacznie mniej. W życie wchodzi nowe prawo, które ma pozwolić na skuteczną walkę z procederem.

Operatorzy telekomunikacyjni mają nowy obowiązek

Od 25 marca operatorzy telekomunikacyjni w Polsce mają obowiązek stosować się do nowego prawa, które to zostało zainicjowane wcześniej, bo 17 stycznia. Wtedy jednak korzystanie z nowego systemu było dobrowolne. Od teraz będzie koniecznością.

Nowy system ma pozwolić na skuteczną walkę ze smishigniem i jest to wspólny projekt CSIRT NASK, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, policji oraz operatorów sieci komórkowych, który bazuje na specjalnej bazie ze wzorcami nieprawdziwych SMS-ów. Na ich podstawie telekomy mają filtrować podejrzenia wiadomości. W momencie, gdy dany SMS zostanie uznany za fałszywy, to następuje jego blokada.

Nowy system ograniczy fałszywe wiadomości SMS

Możemy się spodziewać, że na telefony rodaków od dziś będzie napływać już mniej fałszywych wiadomości. Te powinny byś skutecznie odfiltrowane i następnie zablokowane, co uniemożliwi ich dostarczenie na urządzenie. Nie zmienia to faktu, że problem zapewne z dnia na dzień nie zostanie rozwiązany.

Fałszywych SMS-ów, których celem jest m.in. okradanie Polaków z pieniędzy, będzie mniej, ale możemy się spodziewać, że pewne wiadomości tego typu będą w stanie "przedostać się" przez nowy system. Poza tym oszuści będą szukali nowych sposobów na to, aby obejść wprowadzone w życie filtry. Z pewnością jednak to zadanie zostanie im teraz znacząco utrudnione.

Własną cegiełkę do systemu może dołożyć każdy

Warto dodać, że wspomniane wzorce fałszywych SMS-ów powstają na podstawie wiadomości, które trafiają do bazy oraz są weryfikowane. Zgłaszać może je każdy i jest to możliwe poprzez nowy numer alarmowy 8080, gdzie można przesłać takiego SMS-a. Następnie zostanie on sprawdzony i pozwoli to w przyszłości ochronić przed szkodliwym działaniem innych użytkowników. Zadaniem operatorów jest nieprzerwane utrzymywanie dostępu do tego numeru.