Spis treści: 01 Podawanie numeru PESEL. Lepiej nie robić tego na głos

02 Jak zrealizować receptę bez podawania numeru PESEL?

03 E-recepty w aplikacji mObywatel

04 E-recepty w aplikacji mojeIKP

05 Dlaczego jest to ważne? Skradziony PESEL to spory problem

Podawanie numeru PESEL. Lepiej nie robić tego na głos

Wyobraź sobie sytuację: idziesz do apteki wykupić leki, dyktujesz farmaceucie swój numer PESEL, a nagle... za Tobą odzywa się Asystent Google w telefonie obcej osoby, który na całą aptekę powtarza cyfry z Twojego numeru PESEL. Brzmi kuriozalnie, ale właśnie takiego zdarzenia byłam niedawno świadkiem w zatłoczonej aptece.

Warto być świadomym tego, jakie zagrożenia płyną z dostania się naszych danych wrażliwych w niepowołane ręce, a więc np. podczas dyktowania numeru PESEL w aptece. Warto też znać sposoby na to, jak uniknąć takich sytuacji.

Jak zrealizować receptę bez podawania numeru PESEL?

Wystarczy, że ktoś nawet przypadkowo usłyszy nasze dane wrażliwe, aby potencjalnie móc je później wykorzystać w nieuczciwy sposób. Dlatego tak ważne jest, aby unikać głośnego przekazywania takich informacji, szczególnie w miejscach, gdzie nie mamy kontroli nad tym, kto nas słyszy.

Co więc zrobić w przypadku konieczności zrealizowania w aptece recepty? Zamiast dyktować na głos PESEL, wystarczy skorzystać z aplikacji mObywatel lub mojeIKP.

E-recepty w aplikacji mObywatel

"Pobieraj, przeglądaj i realizuj recepty w aptece bez podawania numeru PESEL", czytamy na stronie aplikacji mObywatel. Już jakiś czas temu w mObywatel 2.0 pojawiła się zakładka umożliwiająca realizację recept bez konieczności dyktowania wrażliwych danych na głos w obecności wielu innych klientów. Jak skorzystać z tego udogodnienia?

W aplikacji mObywatel 2.0 w sekcji Usługi znajduje się opcja Recepty. Można się do niej dostać po rozwinięciu zakładki Wszystkie. Po kliknięciu opcji Recepty wyświetlą nam się wszystkie oczekujące na realizację zlecenia, wraz z datą wystawienia i nazwiskiem zlecającego receptę lekarza. Po kliknięciu wybranego zlecenia na leki wyświetli się kod QR. Wystarczy podać go aptekarzowi do zeskanowania - wówczas nie trzeba dyktować na głos numeru PESEL.

Za pomocą zakładki Recepty w mObywatelu realizować można nie tylko recepty wystawione na właściciela aplikacji. "Korzystaj z usługi, żeby kupować leki wystawione na Ciebie, Twoje dzieci i osoby, od których otrzymasz pełnomocnictwo", czytamy na gov.pl. W dodatku e-recepty można pobrać na telefon, aby w razie problemów z zasięgiem i tak zrealizować receptę w trybie offline.

E-recepty w aplikacji mojeIKP

Po kliknięciu w mObywatelu w opcję Recepty wyświetla się także informacja, że można zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, aby uzyskać dodatkowo dostęp do skierowań i historii leczenia. Korzystając przy tym z aplikacji mojeIKP można, tak samo jak w przypadku mObywatela, dostać się do listy wystawionych recept.

Po zalogowaniu się do aplikacji mojeIKP od razu pokaże się zakładka e-recepty do realizacji. Wystarczy wybrać odpowiednią receptę, by tak jak w przypadku aplikacji mObywatel, pokazał nam się jej numer oraz kod QR umożliwiający realizację zlecenia bez głośnego dyktowania numeru PESEL.

Zdjęcie Moje IKP to aplikacja, która może ułatwić życie wielu Polakom / 123RF/PICSEL

Dlaczego jest to ważne? Skradziony PESEL to spory problem

Podawanie na głos numeru PESEL w miejscach publicznych i zatłoczonych może stanowić poważne zagrożenie dla naszej prywatności i bezpieczeństwa. Numer ten, będący unikalnym identyfikatorem każdego człowieka, może zostać wykorzystany przez osoby trzecie do wyłudzeń, kradzieży tożsamości czy uzyskania dostępu do poufnych informacji, takich jak dane medyczne lub finansowe.

W aplikacji mObywatel od jakiegoś czasu można skorzystać z funkcji, która pomoże chronić PESEL. Wystarczy wybrać usługę Zastrzeż PESEL, aby nikt nie mógł skorzystać z niego bez naszej wiedzy. Zastrzeżenie numeru PESEL można w aplikacji także cofnąć, jeśli zachodzi taka potrzeba.