Oszustwo na weryfikację danych

Przestępcy działający w sferze cyfrowej regularnie wymyślają nowe sposoby na oszustwa i wyłudzenia. Z reguły ich strategia opiera się na podszywaniu się pod znane organy lub instytucje, a w swojej komunikacji próbują stwarzać pozory "nagłości" i konieczności szybkiego podjęcia działań przez ofiarę. Tak jest i w tym przypadku, o którym informuje nas ministerstwo. W sieci pojawiła się nowa metoda oszustwa, która na cel bierze rodzimych przedsiębiorców.

O co konkretnie chodzi? Cyberprzestępcy rozpoczęli wysyłanie maili do przedsiębiorców, informujących o rzekomo koniecznej weryfikacji danych w serwisie biznes.gov.pl. Brak podjęcia działań ma skutkować konsekwencjami prawnymi. Wraz z mailem wysyłany jest oczywiście spreparowany link mający prowadzić do logowania się do profilu zaufanego.

Prosty trik, poważne konsekwencje

Po wejściu w link zaczyna się prawdziwa zabawa, bo strona informuje nas o podaniu kilku kluczowych informacji - w tym również danych ze swojej karty kredytowej. Jest miejsce na wpisanie jej numeru, a nawet kodu CVV/CVC. Co więcej, przestępcy chcą wyłudzić również loginy i hasła do bankowości elektronicznej.

Ostatecznie wszystkie te informacje trafiają w ręce oszustów, a portale rządowe nigdy nie wymagają od nas takich informacji. Ministerstwo ostrzega, że skorzystanie z fałszywego linku i podanie tych informacji grozi szybką utratą środków z konta bankowego.

Jak działa Profil Zaufany

Profil zaufany to nowoczesny sposób na łatwe potwierdzanie swojej tożsamości w internecie. Posiadacze profilu zaufanego mogą używać go jako cyfrowego podpisu do załatwiania wielu czynności np. urzędowych w internecie. Zaimplementowanie tego systemu znacząco ułatwia obywatelom korzystanie z usług publicznych w przestrzeni cyfrowej. Na co pozwala profil zaufany?

Podpisywanie dokumentów elektronicznych

Składanie wniosków online

Dostęp do informacji o ubezpieczeniu społecznym

Korzystanie z wielu usług elektronicznych

Założenie, posiadanie i korzystanie z profilu zaufanego jest darmowe. Sam proces zakładania odbywa się online i jest prosty. Wymagana jest jedynie weryfikacja tożsamości, której można dokonać np. przy użyciu bankowości internetowej. Przeczytaj więcej o profilu zaufanym.