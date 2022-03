Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi "wskazał, że zdalna transmisja danych z systemów monitorowania zabezpieczeń zainstalowanych w elektrowni jądrowej w Czarnobylu została utracona".

Zabezpieczenia odnoszą się do środków technicznych, które stosuje się do materiałów jądrowych i działań jądrowych. Polega to na m.in. wczesnym wykrywaniu niewłaściwego użycia takich materiałów.

Jak podaje Ukrenergo (operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego Ukrainy), elektrownia jest całkowicie pozbawiona prądu.

Placówka nie będzie mogła przez to schładzać wypalonego paliwa jądrowego, co może doprowadzić do wycieku radioaktywnych substancji - informuje państwowy koncern jądrowy Energoatom.

Nie były możliwe prace nad naprawą połączenia i przywróceniem zasilania w elektrowni, ponieważ trwają walki w regionie. Awaryjne generatory diesla zostały włączone w celu przywrócenia zasilania, ale może to potrwać tylko 48 godzin, podaje Energoatom.

W wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę, Rosjanie przejęli kontrolę nad elektrownią jądrową w Czarnobylu. Obecnie przetrzymują 210 pracowników, którzy pracują nieprzerwanie od 24 lutego.

Agencja ONZ wezwała Rosję do umożliwienia rotacji pracowników, gdyż dla bezpieczeństwa zakładu kluczowy jest odpoczynek i regularne zmiany pracowników. Mają oni ograniczony dostęp do żywności, wody i leków.

"Jestem głęboko zaniepokojony trudną i stresującą sytuacją, w jakiej znajduje się personel elektrowni jądrowej w Czarnobylu i potencjalnym ryzykiem, jakie pociąga to za sobą dla bezpieczeństwa jądrowego. Wzywam siły sprawujące skuteczną kontrolę nad tym miejscem, aby pilnie ułatwiły bezpieczną rotację personelu" - powiedział Grossi.

W komunikacie MAEA czytamy również: "Aby pomóc w ochronie obiektów jądrowych kraju, dyrektor generalny wyraził gotowość do udania się do czarnobylskiej elektrowni jądrowej lub w pobliskie miejsce, aby zapewnić zaangażowanie obu stron konfliktu w bezpieczeństwo wszystkich ukraińskich obiektów jądrowych."