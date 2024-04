Ostrzeżenia BIK. Nowa usługa Biura Informacji Kredytowej rusza na dniach

Biuro Informacji Kredytowej ma w swoim portfolio Alerty BIK od jakiegoś czasu. Usługa ma chronić przed wyłudzaniem i w przypadku takiej próby klient otrzymuje stosowne powiadomienie. Wkrótce będzie dostępna nowa opcja. To Ostrzeżenia BIK, które zostaną aktywowane za kilka dni.

Ostrzeżenia BIK od poniedziałku

Biuro Informacji Kredytowej przekazało, że planuje aktywować Ostrzeżenia BIK dla własnych klientów w najbliższy poniedziałek, czyli 15 kwietnia 2024 r. Usługa jest bezpłatna i to oznacza, że można z niej korzystać bez dodatkowych kosztów. W tym celu trzeba jednak dysponować dostępem do jednego z rozwiązań BIK-u, a te wymagają opłaty.

Z informacji przekazanych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że Ostrzeżenia BIK zostaną włączone dla osób mających dostęp do Alertów BIK, jednego z Pakietów (BIK, BIK MAX) lub korzystają z Oferty Rodzinnej. Są one dostępne w różnych kwotach. Najtańsze są Alerty, które kosztują 42 zł/rok.

Biuro Informacji Kredytowej poinformuje o wyciekach i zagrożeniach

Ostrzeżenia BIK nie jest tym samym rozwiązaniem, co usługa Alerty, gdzie klienci mogą liczyć na powiadomienia w przypadku wysłania próby zapytania do Biura Informacji Kredytowej. Może to wiązać się z próbą wyłudzenia.



W ramach Ostrzeżeń BIK Biuro Informacji Kredytowej zamierza komunikować klientom o aktualnych zagrożeniach. W tym związanych z coraz częstszymi wyciekami danych. Jak dobrze wiemy, problem ten dotyka również Polaków, czego dobrym przykładem są ostatnie sprawy związane z danymi klientów placówek medycznych.

Osoby korzystające z systemu Ostrzeżenia BIK otrzymają specjalne wiadomości e-mail, gdzie znajdą się informacje o różnych problemach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w sieci. Nie zabraknie także praktycznych porad z opisem kroków, które warto podjąć w wyniku wystąpienia danego zagrożenia.

Nowa usługa ma być dostępna za darmo do 15 października 2024 r. i będą z niej mogli również skorzystać nowy klienci Biura Informacji Kredytowej, a nie tylko ci obecni. Nowe rozwiązanie z pewnością nie jest złym pomysłem i może pomóc w ochronie przed cyberzagrożeniami. Szkoda tylko, że wymaga opłacenia innej z dotychczasowych usług BIK-u.