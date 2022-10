Ostrzeżenie dla klientów mBanku. Uwaga na dzwoniących oszustów!

Oszuści robią się coraz sprytniejsi. Kontaktują się telefonicznie z nieświadomymi klientami, zdobywają ich zaufanie, podając się między innymi za pracowników placówki, a potem namawiają do przekazania im kontroli nad urządzeniami. Oczywiście nie wprost - przykrywką jest bezpieczeństwo klienta. 42 6 300 800, 783 300 800 i 801 300 800 - jeśli dzwonił do ciebie któryś z tych numerów, to lepiej nie odbieraj, bo to nie mBank. Po drugiej stronie słuchawki czeka oszust.

