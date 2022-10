Na profilu Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego na Twitterze możemy kolejny raz przeczytać ostrzeżenie dotyczące zagrożenia internetowego. Tym razem chodzi o zakupy na Facebooku, a konkretniej w Marketplace.

Przykładowa fałszywa oferta dotyczyła nowego, nieużywanego iPhone’a 11. Dodane w ogłoszeniu zdjęcie wydaje się całkowicie normalne, wręcz jak zrobione w domowych warunkach. Po napisaniu do sprzedającej okazuje się, że telefon kosztuje 650 zł, jednak zakupu można dokonać na OLX (oczywiście fałszywym).

Dokładna treść wiadomości to:

"Po kilku próbach wyłudzenia, i nieudanych spotkaniach, zakup tylko na Olx za pobraniem - 4 zł. Płatność za IPhone przy odbiorze. Miłego dnia"

Po życzeniach udanego dnia umieszczono hiperłącze, które ma przenosić do oferty w serwisie OLX. I to właśnie on może sprawić, że będziemy podejrzliwi - jeśli jesteśmy spostrzegawczy i kiedykolwiek korzystaliśmy z tej platformy, mamy szansę zauważyć, że zupełnie nie tak brzmi jej adres. Gdybyśmy jednak kliknęli na przycisk "Przejdź do płatności", zostaniemy przekierowani na kolejną fałszywą stronę, na której będziemy mogli "zalogować się do swojego banku", w rzeczywistości prawdopodobnie przekazując oszustom dostęp do swojej bankowości elektronicznej.

Trafiłem na fałszywe ogłoszenie na Facebook Marketplace. Co robić?

Gdy natrafimy na tego typu ogłoszenie, najważniejsze jest niepodawanie swoich danych i nielogowanie się nigdzie w obrębie strony. Taki incydent możemy następnie zgłosić do CERT Polska. Zgłoszenie wysyłamy przez stronę https://incydent.cert.pl/domena.

Dobrym pomysłem byłoby też ostrzeżenie znajomych przed istniejącym zagrożeniem.