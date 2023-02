Oszustwa na "The Last of Us". Tak możesz stracić pieniądze...

Ilona Dobijańska Bezpieczeństwo

Cyberprzestępcy regularnie wykorzystują aktualnie panujące trendy w nadziei na to, że uda im się oszukać jak największą liczbę osób. Tym razem postanowili skorzystać z popularności tytułu "The Last of Us". W tym celu stworzyli dwie nowe kampanie, w jakich oferują kopie gry, na podstawie której stworzono serial, o którym tak ostatnio głośno. Zobacz, jak nie dać się oszukać.

Zdjęcie Lubicie "The Last of Us"? Uważajcie na kampanie oszustów / HBO Max / materiały promocyjne