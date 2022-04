Luksemburg jest ponad 6 600 razy mniejszy od Rosji, mimo to może skutecznie "zaatakować". Władze Luksemburga zamroziły rosyjskie aktywa o wartości 2,5 miliarda euro (ponad 11,6 miliarda złotych) w ramach sankcji. Rząd po raz pierwszy oficjalnie ujawnił zablokowaną kwotę.

Kwota ta jest następstwem wdrożenia przez tej kraj sankcji UE wobec Rosji, jak powiedziała Minister Finansów Yuriko Backes na wspólnym posiedzeniu parlamentarnych komisji sprawiedliwości i finansów, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

Stało się to kilka dni po tym, jak luksemburscy parlamentarzyści wezwali rząd do wzmożenia wysiłków na rzecz odcięcia rosyjskich przedsiębiorstw. Jednocześnie krytykowali oni, że nie ujawniono zamrożonej do tej pory kwoty.

Reklama

Nad egzekwowaniem sankcji w Luksemburgu pracuje CSSF, Ministerstwo Finansów, prokuratura, a także banki. Rząd otrzymał do tej pory "setki" powiadomień o zablokowaniu rosyjskich aktywów.

"Luksemburg w pełni poparł szybkie przyjęcie kompleksowego i bezprecedensowego pakietu sankcji wobec Rosji. Jesteśmy gotowi omówić dalsze działania w razie potrzeby. Jedność jest naszą siłą" Minister Finansów Yuriko Backes

Wcześniej pojawiła się informacja, że Francja zamroziła fundusze Centralnego Banku Rosji o wartości 22 miliardów euro. Ponadto Paryż zablokował 150 miliardów euro na kontach osób fizycznych powiązanych z Kremlem we francuskich instytucjach.

Włochy także zamknęły drogę rosyjskim oligarchom do ich aktywów, o łącznej wartości 800 milionów euro. W zeszłym tygodniu Szwajcaria także poinformowała, że zamroziła rosyjskie aktywa warte 5,6 miliarda euro.

Luksemburg, a w zasadzie Wielkie Księstwo Luksemburga, wciśnięte jest pomiędzy Francję, Niemcy i Belgię. Jest członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. Jest jednym z najmniejszych państw na świecie o powierzchni mniejszej niż powiat białostocki (2586 km2 do 2984,6 km2).

Mimo niewielkich rozmiarów, kraj ten uznawany jest jako jedno z najbogatszych państw Europy.

Luksemburg znajduje się w gronie głównych ośrodków finansowych świata. Mieszczą się tu siedziby 166 banków, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego Unii Europejskiej. Luksemburg ma drugie, najwyższe na świecie po Lichtensteinie PKB per capita.