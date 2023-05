Rosjanie mogą wykorzystywać duński obszar, aby przygotowywać akty sabotażu

Wyspy Owcze położone na Oceanie Atlantyckim wciąż udostępniają Rosji swoje porty. Istnieje ryzyko, że mogą przygotowywać tam akty sabotażu. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że należą one do Królestwa Danii.

Zdjęcie Rosja może wykorzystywać Wyspy Owcze w celu przygotowywania sabotażu / Stig Nygaard/CC BY 2.0 / Wikimedia