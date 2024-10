Spis treści: 01 Bezpieczna stolica - szkolenia dla mieszkańców

Bezpieczna stolica - szkolenia dla mieszkańców

Już za kilka dni w stolicy Polski rozpocznie się "Tydzień bezpieczeństwa". Specjalne wydarzenie obejmować będzie zestaw wydarzeń i szkoleń dla mieszkańców, których głównym celem jest sprawdzenie procedur bezpieczeństwa w mieście, a także szkolenie obywateli na wypadek wystąpienia prawdziwych alarmów. W środę 9 października w całej Warszawie zawyją syreny - odbędzie się to w ramach ćwiczeń mających na celu powiadomienie mieszkańców o zagrożeniu.

Działania nie będą podejmowane jedynie w skali całego miasta. W ciągu kilku dni odbywać się będą odpowiednie szkolenia i ćwiczenia przeznaczone dla poszczególnych dzielnic. Jak będą wyglądały takie działania? Jak podaje rzeczniczka ratusza Monika Beuth, władze danych dzielnic będą zapraszać mieszkańców do udziału w specjalnie przygotowanych warsztatach i piknikach, gdzie przybliżone zostaną sprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnic.

Zaczynamy "Tydzień Bezpieczeństwa", który będzie się składał z kilku segmentów. W przyszłym tygodniu po raz pierwszy w historii będziemy przeprowadzali ćwiczenia z powiadamiania mieszkańców za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji, czyli syren alarmowych, komunikatów warszawskiego systemu powiadomień i regionalnego systemu ostrzegania, alertu RCB i komunikatów w mediach. Rafał Trzaskowski

Syreny w Warszawie - kiedy zawyją?

9 października to zgodnie z planem dzień alarmowania. Tego dnia syreny w Warszawie zawyją w całym mieście - o godzinie 11:00. Modulowany sygnał syreny alarmowej potrwa 3 minuty. Ma za zadanie poinformować wszystkich mieszkańców, jednocześnie nie wzbudzać paniki. Celem takiej akcji jest sprawdzenie zachowania mieszkańców i działania istniejących procedur.

Po godzinie alarm zostanie odwołany, a mieszkańcy zostaną poinformowani o tym, że są to ćwiczenia. Odpowiednie komunikaty zostaną wcześniej rozesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wyją syreny? Nie wpadaj w panikę

Co zrobić, gdy wyją syreny w mieście? Na pewno nie należy wpadać w panikę. Po pierwsze, zachowajmy spokój - włączmy telewizor lub inne media, aby dowiedzieć się, o co chodzi. To tam dostaniemy pierwsze informacje np. o przeprowadzanych ćwiczeniach czy innym powodzie, dlaczego syreny wyją.

W przypadku gdy wystąpiło realne zagrożenie i konieczna jest ewakuacja, nie zapomnij o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i gazowych. Zamknij okna, zabezpiecz mieszkanie i zabierz ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Są to m.in. dokumenty, środki opatrunkowe, leki, zapas żywności czy ubrań. Więcej o tym, co zabrać podczas ewakuacji, znajdziesz tutaj.