Syreny alarmowe. Co oznaczają sygnały i co robić, kiedy zawyją?

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Głośny dźwięk syreny alarmowej to jedno z podstawowych narzędzi systemu ostrzegania o zagrożeniach dla życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców. Choć w dobie powszechnych komunikatów i alertów SMS łatwo o nim zapomnieć, tradycyjny system syren nadal odgrywa kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych - takich jak katastrofy naturalne, awarie przemysłowe czy inne nagłe niebezpieczeństwa. Aby uniknąć chaosu i ułatwić szybką reakcję, przepisy w Polsce zostały uproszczone i obecnie na terenie całego kraju obowiązują tylko dwa oficjalne rodzaje sygnałów alarmowych.

Dwa białe głośniki tubowe syreny alarmowej na metalowym słupie, na tle jasnoniebieskiego nieba.
Rodzaje syren alarmowych, jak je rozpoznać?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co oznaczają syreny alarmowe?
  2. Uwaga, uwaga, czyli komunikaty głosowe
  3. Dlaczego dzisiaj wyją syreny alarmowe?
  4. Co robić, kiedy usłyszymy sygnał syreny alarmowej?

Co oznaczają syreny alarmowe?

W Polsce ogłaszaniem alarmów zajmują się rządowe, powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego.

Do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują syreny alarmowe; megafony; media - radio, telewizję, internet; Regionalny System Ostrzegania (RSO); alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe; bezpośredni kontakt.

Jakie są rodzaje syren alarmowych? Do niedawna w Polsce obowiązywały trzy rodzaje alarmów ogłaszanych przez wycie syren: o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, powietrzny i o skażeniach.

Obecnie mamy tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

  • ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Jeśli usłyszymy sygnał alarmowy, powinniśmy włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów.

Uwaga, uwaga, czyli komunikaty głosowe

Syreny alarmowe mają możliwość emitowania także komunikatów głosowych, które w sytuacji zagrożenie będą emitowane przez media. Każdy z nich musi zaczynać się od trzech słów: "Uwaga! Uwaga! Uwaga!". Po nich pojawi się komunikat zaczynający się zawsze w ten sam sposób: "ogłaszam alarm". Odwołanie alarmu odbywa się w podobny sposób. Komunikat rozpoczyna się od trzykrotnego powtórzenia "Uwaga! Uwaga! Uwaga!", a następnie usłyszymy frazę "Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu".

System ostrzegania może być też wykorzystany do nadawania komunikatów. Możemy być ostrzeżeni o zagrożeniu skażeniem: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie (...) może nastąpić skażenie (rodzaj skażenia). W ten sam sposób komunikat będzie odwołany.

Podobnie możemy być uprzedzeni o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców). W ten sam sposób komunikat będzie odwołany.

Dlaczego dzisiaj wyją syreny alarmowe?

Obrona cywilna informuje, że syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów.
Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Co robić, kiedy usłyszymy sygnał syreny alarmowej?

Najważniejsze, to nie wpadać w panikę! Powinniśmy natychmiast włączyć radio lub telewizję, bo tam pojawią się komunikaty o zagrożeniu, a także dalsze instrukcje, co robić. Należy sprawdzić, gdzie są inni domownicy czy osoby z naszego najbliższego otoczenia i zawiadomić ich o zagrożeniu. Trzeba podać im swoje planowane miejsce pobytu i sposób, w jaki zamierzamy się z nimi kontaktować.

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