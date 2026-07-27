Syreny alarmowe. Co oznaczają sygnały i co robić, kiedy zawyją?

Spis treści: Co oznaczają syreny alarmowe? Uwaga, uwaga, czyli komunikaty głosowe Dlaczego dzisiaj wyją syreny alarmowe? Co robić, kiedy usłyszymy sygnał syreny alarmowej?

Co oznaczają syreny alarmowe?

W Polsce ogłaszaniem alarmów zajmują się rządowe, powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego.

Do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują syreny alarmowe; megafony; media - radio, telewizję, internet; Regionalny System Ostrzegania (RSO); alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe; bezpośredni kontakt.

Jakie są rodzaje syren alarmowych? Do niedawna w Polsce obowiązywały trzy rodzaje alarmów ogłaszanych przez wycie syren: o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, powietrzny i o skażeniach.

Obecnie mamy tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,

odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Jeśli usłyszymy sygnał alarmowy, powinniśmy włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów.

Uwaga, uwaga, czyli komunikaty głosowe

Syreny alarmowe mają możliwość emitowania także komunikatów głosowych, które w sytuacji zagrożenie będą emitowane przez media. Każdy z nich musi zaczynać się od trzech słów: "Uwaga! Uwaga! Uwaga!". Po nich pojawi się komunikat zaczynający się zawsze w ten sam sposób: "ogłaszam alarm". Odwołanie alarmu odbywa się w podobny sposób. Komunikat rozpoczyna się od trzykrotnego powtórzenia "Uwaga! Uwaga! Uwaga!", a następnie usłyszymy frazę "Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu".

System ostrzegania może być też wykorzystany do nadawania komunikatów. Możemy być ostrzeżeni o zagrożeniu skażeniem: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie (...) może nastąpić skażenie (rodzaj skażenia). W ten sam sposób komunikat będzie odwołany.

Podobnie możemy być uprzedzeni o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców). W ten sam sposób komunikat będzie odwołany.

Dlaczego dzisiaj wyją syreny alarmowe?

Obrona cywilna informuje, że syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów.

Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Co robić, kiedy usłyszymy sygnał syreny alarmowej?

Najważniejsze, to nie wpadać w panikę! Powinniśmy natychmiast włączyć radio lub telewizję, bo tam pojawią się komunikaty o zagrożeniu, a także dalsze instrukcje, co robić. Należy sprawdzić, gdzie są inni domownicy czy osoby z naszego najbliższego otoczenia i zawiadomić ich o zagrożeniu. Trzeba podać im swoje planowane miejsce pobytu i sposób, w jaki zamierzamy się z nimi kontaktować.



