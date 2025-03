Trzęsienie ziemi w Mjanmie. Zniszczone ważne miejsca kultu

Piątkowe trzęsienie ziemi doprowadziło do ogromnych szkód w rejonie Półwyspu Indochińskiego. Wstrząsy o magnitudzie 7,7 z epicentrum w pobliżu miasta Mandalaj miały niezwykle płytkie hipocentrum - zaledwie na głębokości 10 km. To spotęgowało zniszczenia i dramat wielu osób. Drugie trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 miało miejsce 12 minut później.

Jak informuje The Times of India zawalił się także 90-letni most w regionie Sagaing, ucierpiały również budynki i sanktuaria w Naypyidaw, stolicy kraju.