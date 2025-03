Trzęsienie ziemi w Tajlandii. Czy można było uniknąć katastrofy?

Dziś z rana Tajlandia została nawiedziona przez wielkie trzęsienie ziemi, którego magnituda wyniosła 7,7, a jego epicentrum znajdowało się w sąsiedniej Mjanmie (dawniej Birmie). Ogrom zniszczeń jest ogromny. Zawalone budynki, które składały się jak domki z kart czy ludzkie ciała znajdujące się na ulicach. To nie pierwszy kataklizm tego typu, który nawiedził ten kraj. Ponad 20 lat temu państwo zostało zdewastowane przez potężne tsunami .

Tajlandia w 2004 r. stała się jednym z najbardziej dotkniętych kataklizmem krajów, do którego doprowadziło ogromne tsunami. Ogromne fale powstają w wyniku trzęsień ziemi lub wybuchów wulkanów. Była to wielka katastrofa, na którą państwo nie było wtedy gotowe. W jej wyniku życie straciło ponad 220 tys. osób zamieszkujących kraje nad Oceanem Indyjskim . Jak sytuacja wygląda dziś?

Kilka lat później (w 2011 r.) podobny kataklizm nawiedził Japonię. Był to jednak czas, gdy o tsunami wiedziano znacznie więcej niż w 2004 r. Dlatego Kraj Kwitnącej Wiśni był znacznie lepiej przygotowany od Tajlandczyków, którzy w dniu katastrofy sprzed ponad 20 lat byli w zasadzie bezbronni.

Naukowcy badający tsunami i trzęsienia ziemi sugerują, że do podobnych kataklizmów dochodzi tam co około tysiąc lat. Wykazały to badania dotyczące m.in. osadów. Region jest miejscem, gdzie występuje tzw. strefa subdukcji dotyczący tektoniki płyt. Dlatego jest podatny na zjawiska w postaci trzęsień ziemi.