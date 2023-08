Włoska współpraca militarna z Japonią, a chińskie dążenia w regionie

Jak podaje The Japan Times: "Rzym stara się zintensyfikować swoje zaangażowanie z narodami Indo-Pacyfiku, podczas gdy Tokio poszerza swoją sieć partnerów, aby zrównoważyć rosnące ambicje wojskowe Chin".

Pond koniec czerwca tego roku do japońskiego portu zawinął, po raz pierwszy od 20 lat, włoski okręt wojenny ITS Morosini. Według The Japan Times Rzym planuje także rozmieszczenie w regionie Indo-Pacyfiku swojego zmodernizowanego okrętu flagowego, lotniskowca ITS Cavour. Ma to nastąpić pod koniec tego roku lub na początku 2024 r.Oba kraje planują również wdrożyć plan wymiany informacji dotyczących działania myśliwców F-35B.

Na początku lipca tego roku FBI i MI5 ostrzegły, że Chiny są "największym długoterminowym zagrożeniem". Jednocześnie ostrzegali przed potencjalnymi próbami kradzieży zachodnich technologii.

Jak podają media, niemal każdego dnia chińskie władze wysyłają swoje jednostki wojskowe na misje w Cieśninie Tajwańskiej. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen zapowiedziała, że służba wojskowa tajwańskich rekrutów wydłuży się z czterech miesięcy do roku. Prezydent powiedziała: - To odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Chin.

Chiny traktują Tajwan jako swoją zbuntowaną prowincję, z kolei wyspa uważa się za suwerenne państwo. Jednocześnie Stany Zjednoczone zobowiązały się do wspierania zdolności obronnych Tajpej.

Japonia aktywnie wzmacnia swoje sojusze

W styczniu tego roku Japonia i Włochy zgodziły się podnieść swoje relacje do "strategicznego partnerstwa", co ma się wiązać z uaktywnieniem dwustronnego mechanizmu konsultacji w kwestiach obrony i polityki zagranicznej.

Ponadto Japonia, Włochy i Wielka Brytania chcą wspólnie opracować samolot bojowy nowej generacji - jego ukończenie ma nastąpić do 2035 roku. Jak podaje The Japan Times: "Program jest pierwszym przypadkiem współpracy Tokio z krajami innymi niż USA w celu spełnienia poważnych wymagań obronnych".

W poprzednim roku po raz pierwszy japońskie lotnictwo ćwiczyło z niemieckimi myśliwcami. Podobne manewry nastąpiły w styczniu, wówczas Japończycy współpracowali z indyjskimi siłami powietrznymi, zaś w poprzednim tygodniu Tokio zakończyło ćwiczenia z francuskimi siłami powietrznymi i kosmicznymi. Dodatkowo od 23 sierpnia do 15 września tego roku podobne manewry mają zostać przeprowadzone z Australią - ich głównym zadaniem będzie poprawa umiejętności taktycznych i interoperacyjności.