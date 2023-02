Wschodnia flanka NATO. Jakie ma znaczenie dla Sojuszu?

Karol Kubak Bezpieczeństwo

Obecność w NATO, czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to gwarancja bezpieczeństwa kraju oraz zobowiązanie do zapewnienia go innym członkom organizacji. W obecnej sytuacji, wschodnia flanka NATO odgrywa istotną rolę.

Czym jest Bukaresztańska Dziewiątka i jakie ma znaczenie dla NATO?